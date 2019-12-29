Керр сравнил поведение Стефена Карри и Дончича
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр нашёл сходство в поведении разыгрывающего своей команды Стефена Карри и лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича.
«Играть с улыбкой на лице — это что-то особенное. Большинство баскетболистов во время игры замкнутые и серьёзные. Недавно смотрел, как Лука играл в матче с „Сан-Антонио Спёрс“ в первом матче после возвращения. На паркете он улыбался и смеялся. Это напоминает мне Карри. Думаю, болельщикам нравится такое поведение. Им нравится видеть, как баскетболисты наслаждаются собственной игрой», — приводит слова специалиста Clutch Points.
В нынешнем регулярном чемпионате Дончич принял участие в 26 матчах, набирая 29,1 очка, собирая 9,6 подбора и совершая 8,8 передачи.
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