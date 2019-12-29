Джордж: в этом году я избегаю контактной борьбы с защитниками

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж отметил, что после травмы он стал избегать контактов с защитниками.



«Я привыкаю к своему телу. Думаю, нам нужно просто свыкнуться с мыслью о том, что мне нужно стать агрессивнее физически. Я смотрел много видео, на которых я избегаю контакта, а это явно не поможет мне вернуться в былую форму в плане набор очков.



Вот в чём причина. В прошлом году, до травмы, я набирал очки с сопротивлением со стороны защитников, идя на контакт. В этом году я их избегаю, так что мне просто нужно привести в порядок свою голову», — приводит слова Пола Джорджа Clutch Points.



В нынешнем сезоне Джордж набирает 23,7 очка, совершает 6,0 подбора и отдаёт 3,6 передачи за 31 минуту и 10 секунд игрового времени.