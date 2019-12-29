Леброн Джеймс стал спортсменом десятилетия по версии Associated Press
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был признан лучшим спортсменом уходящего десятилетия по версии Associated Press. В прошедшем десятилетии Леброн Джеймс выиграл наибольшее количество матчей, завоевал наибольшее количество наград самого ценного игрока в регулярном чемпионате НБА и в финальной серии плей-офф лиги в последнем десятилетии.
Леброн Джеймс находится на третьей строчке в списке самых результативных игроков в истории НБА.
Джеймс, которого на драфте 2003 года выбрали под первым номером, трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс». Все три титула Леброна Джеймса пришлись именно на уходящее десятилетие — он становился чемпионом в 2012, 2013 и 2016 годах.
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