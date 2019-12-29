Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леброн Джеймс стал спортсменом десятилетия по версии Associated Press

Леброн Джеймс стал спортсменом десятилетия по версии Associated Press
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был признан лучшим спортсменом уходящего десятилетия по версии Associated Press. В прошедшем десятилетии Леброн Джеймс выиграл наибольшее количество матчей, завоевал наибольшее количество наград самого ценного игрока в регулярном чемпионате НБА и в финальной серии плей-офф лиги в последнем десятилетии.

Леброн Джеймс находится на третьей строчке в списке самых результативных игроков в истории НБА.

Джеймс, которого на драфте 2003 года выбрали под первым номером, трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс». Все три титула Леброна Джеймса пришлись именно на уходящее десятилетие — он становился чемпионом в 2012, 2013 и 2016 годах.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019