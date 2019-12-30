32 очка Александера и дабл-дабл Пола помогли «Оклахоме» обыграть «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 98:97.
В составе победителей самым результативным стал Шай Жильжо Александер, набравший 32 очка. Крис Пол оформил дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов.
В составе проигравшей команды самыми результативными стали Кайл Лоури и Фред Ванвлит, набравшие по 20 очков. Серж Ибака оформил дабл-дабл из 12 очков и 14 подборов.
Таким образом, «Торонто» потерпел третье поражение за последние четыре игры. «Оклахома» в свою очередь одержала шестую победу за последние семь игр.
В следующем матче «Торонто Рэпторс» сыграет с «Кливленд Кавальерс», а «Оклахома-Сити Тандер» встретится с «Даллас Маверикс».
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