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32 очка Александера и дабл-дабл Пола помогли «Оклахоме» обыграть «Торонто»

32 очка Александера и дабл-дабл Пола помогли «Оклахоме» обыграть «Торонто»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 98:97.

В составе победителей самым результативным стал Шай Жильжо Александер, набравший 32 очка. Крис Пол оформил дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов.

В составе проигравшей команды самыми результативными стали Кайл Лоури и Фред Ванвлит, набравшие по 20 очков. Серж Ибака оформил дабл-дабл из 12 очков и 14 подборов.

Таким образом, «Торонто» потерпел третье поражение за последние четыре игры. «Оклахома» в свою очередь одержала шестую победу за последние семь игр.

В следующем матче «Торонто Рэпторс» сыграет с «Кливленд Кавальерс», а «Оклахома-Сити Тандер» встретится с «Даллас Маверикс».

НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
97 : 98
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 20, Лоури - 20, Маккоу - 13, Ибака - 12, Дэвис - 11, Буше - 9, Ануноби - 6, Бриссетт - 4, Холлис-Джефферсон - 2, Ponds, Джонсон, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Сиакам, Томас, Эрнандес
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 32, Пол - 25, Ноэль - 13, Базли - 12, Адамс - 9, Надер - 4, Dort - 3, Hervey, Roberson, Бертон, Галлинари, Диалло, Мускала, Паттон, Фергюсон, Шрёдер
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