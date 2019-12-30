Дабл-дабл Болла помог «Нью-Орлеану» одержать победу над «Хьюстоном»

В очередном матче НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 127:112.

Лидером по результативности стал разыгрывающий «Пеликанс» Лонзо Болл, оформивший дабл-дабл. На его счету 27 очков, 10 подборов и 8 передач.

В составе «Нью Орлеана» 4 игрока набрали 25 и более очков – это разыгрывающий Лонзо Болл (27), форвард Брэндон Ингрэм (27), защитник Итуан Мур (25) и разыгрывающий Джру Холидэй (25).

«Пеликанс» одержал 5-ю победу подряд, а «Хьюстон» уступил в 3 из 5 последних игр.

В параллельном матче «Мемфис Гриззлис» нанёс «Шарлотте Хорнетс» 5-е поражение подряд, обыграв их со счётом — 117:104. А «Денвер Наггетс» на домашней площадке сломил сопротивление «Сакраменто Кингз» — 120:115.