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Дабл-дабл Болла помог «Нью-Орлеану» одержать победу над «Хьюстоном»

Дабл-дабл Болла помог «Нью-Орлеану» одержать победу над «Хьюстоном»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 127:112.

Лидером по результативности стал разыгрывающий «Пеликанс» Лонзо Болл, оформивший дабл-дабл. На его счету 27 очков, 10 подборов и 8 передач.

В составе «Нью Орлеана» 4 игрока набрали 25 и более очков – это разыгрывающий Лонзо Болл (27), форвард Брэндон Ингрэм (27), защитник Итуан Мур (25) и разыгрывающий Джру Холидэй (25).

«Пеликанс» одержал 5-ю победу подряд, а «Хьюстон» уступил в 3 из 5 последних игр.

НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
127 : 112
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Орлеан Пеликанс: Болл - 27, Ингрэм - 27, Мур - 25, Холидей - 25, Фэйворс - 12, Окафор - 6, Хэйс - 5, Williamson, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Мелли, Миллер, Редик, Уильямс, Харт, Читэм
Хьюстон Рокетс: Хаус - 22, Гордон - 20, Хартенштайн - 19, Клемонс - 16, Маклемор - 12, Риверс - 9, Такер - 8, Кларк - 6, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Капела, Сефолоша, Уэстбрук, Харден, Чендлер

В параллельном матче «Мемфис Гриззлис» нанёс «Шарлотте Хорнетс» 5-е поражение подряд, обыграв их со счётом — 117:104. А «Денвер Наггетс» на домашней площадке сломил сопротивление «Сакраменто Кингз» — 120:115.

НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
117 : 104
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 20, Кларк - 18, Валанчюнас - 16, Аллен - 15, Джексон - 14, Хилл - 9, Мелтон - 7, Андерсон - 6, Джонс - 6, Морант - 6, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар, Краудер
Шарлотт Хорнетс: Монк - 18, Вашингтон - 16, Грэм - 16, Зеллер - 14, Бийомбо - 10, Розир - 9, Бриджес - 8, Уильямс - 6, Эрнангомес - 4, Кидд-Гилкрист - 2, Мартин - 1, Franks, Батюм, Бэйкон, Макдэниелс, Мартин, Симмонс
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 115
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Денвер Наггетс: Бартон - 19, Портер - 19, Грант - 18, Йокич - 17, Пламли - 15, Маррей - 13, Бисли - 11, Моррис - 5, Крэйг - 2, Эрнангомес - 1, Bol, Вандербилт, Дозьер, Миллсэп, Харрис, Чанчар
Сакраменто Кингз: Бьелица - 27, Хилд - 20, Фокс - 18, Холмс - 18, Джайлс - 11, Богданович - 7, Ариза - 6, Барнс - 6, Джозеф - 2, Guy, Багли III, Габриэль, Дедмон, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Феррелл
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