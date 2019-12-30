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Результаты матчей НБА за 29 декабря 2019 года

Результаты матчей НБА за 29 декабря 2019 года
Баскетбол / НБА 0

29 декабря состоялось пять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Оклахома-Сити Тандер» на выезде обыграл «Торонто Рэпторс». Лидер «Оклахомы» Крис Пол сделал дабл-дабл, набрав 25 очков, сделав 11 подборов и отдав 8 передач. Итоговый счёт — 98:97 в пользу «Тандер».

«Хьюстон Рокетс» в гостях проиграл «Нью-Орлеан Пеликанс». Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук (оба — «Хьюстон») не играли. Окончательный счёт — 127:112 в пользу «Нью-Орлеана».

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома выиграл у «Даллас Маверикс». Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), на счету которого 23 очка, 9 подборов и 4 передачи. Его партнёр Леброн Джеймс сделал дабл-дабл: 13 очков, 6 подборов и 13 передач. Лидер «Далласа» Лука Дончич набрал 19 очков, собрал 4 подбора и отдал 7 передач. Итоговый счёт — 108:95 в пользу «Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
97 : 98
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 20, Лоури - 20, Маккоу - 13, Ибака - 12, Дэвис - 11, Буше - 9, Ануноби - 6, Бриссетт - 4, Холлис-Джефферсон - 2, Ponds, Джонсон, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Сиакам, Томас, Эрнандес
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 32, Пол - 25, Ноэль - 13, Базли - 12, Адамс - 9, Надер - 4, Dort - 3, Hervey, Roberson, Бертон, Галлинари, Диалло, Мускала, Паттон, Фергюсон, Шрёдер
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 115
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Денвер Наггетс: Бартон - 19, Портер - 19, Грант - 18, Йокич - 17, Пламли - 15, Маррей - 13, Бисли - 11, Моррис - 5, Крэйг - 2, Эрнангомес - 1, Bol, Вандербилт, Дозьер, Миллсэп, Харрис, Чанчар
Сакраменто Кингз: Бьелица - 27, Хилд - 20, Фокс - 18, Холмс - 18, Джайлс - 11, Богданович - 7, Ариза - 6, Барнс - 6, Джозеф - 2, Guy, Багли III, Габриэль, Дедмон, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Феррелл
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
127 : 112
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Орлеан Пеликанс: Болл - 27, Ингрэм - 27, Мур - 25, Холидей - 25, Фэйворс - 12, Окафор - 6, Хэйс - 5, Williamson, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Мелли, Миллер, Редик, Уильямс, Харт, Читэм
Хьюстон Рокетс: Хаус - 22, Гордон - 20, Хартенштайн - 19, Клемонс - 16, Маклемор - 12, Риверс - 9, Такер - 8, Кларк - 6, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Капела, Сефолоша, Уэстбрук, Харден, Чендлер
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
117 : 104
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 20, Кларк - 18, Валанчюнас - 16, Аллен - 15, Джексон - 14, Хилл - 9, Мелтон - 7, Андерсон - 6, Джонс - 6, Морант - 6, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар, Краудер
Шарлотт Хорнетс: Монк - 18, Вашингтон - 16, Грэм - 16, Зеллер - 14, Бийомбо - 10, Розир - 9, Бриджес - 8, Уильямс - 6, Эрнангомес - 4, Кидд-Гилкрист - 2, Мартин - 1, Franks, Батюм, Бэйкон, Макдэниелс, Мартин, Симмонс
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 95
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 23, Колдуэлл-Поуп - 19, Ховард - 15, Джеймс - 13, Макги - 11, Грин - 10, Карузо - 6, Брэдли - 5, Рондо - 4, Дэниэлс - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Казинс, Кузма, Кук
Даллас Маверикс: Дончич - 19, Райт - 14, Бареа - 12, Финни-Смит - 12, Порзингис - 11, Карри - 7, Пауэлл - 7, Брокхофф - 6, Клебер - 3, Джексон - 2, Хардуэй-младший - 2, Cleveland, Reaves, Roby, Брансон, Ли, Марьянович
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