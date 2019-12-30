Результаты матчей НБА за 29 декабря 2019 года

29 декабря состоялось пять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Оклахома-Сити Тандер» на выезде обыграл «Торонто Рэпторс». Лидер «Оклахомы» Крис Пол сделал дабл-дабл, набрав 25 очков, сделав 11 подборов и отдав 8 передач. Итоговый счёт — 98:97 в пользу «Тандер».

«Хьюстон Рокетс» в гостях проиграл «Нью-Орлеан Пеликанс». Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук (оба — «Хьюстон») не играли. Окончательный счёт — 127:112 в пользу «Нью-Орлеана».

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома выиграл у «Даллас Маверикс». Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), на счету которого 23 очка, 9 подборов и 4 передачи. Его партнёр Леброн Джеймс сделал дабл-дабл: 13 очков, 6 подборов и 13 передач. Лидер «Далласа» Лука Дончич набрал 19 очков, собрал 4 подбора и отдал 7 передач. Итоговый счёт — 108:95 в пользу «Лейкерс».