Результаты матчей НБА за 29 декабря 2019 года

29 декабря состоялось пять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Оклахома-Сити Тандер» на выезде обыграл «Торонто Рэпторс». Лидер «Оклахомы» Крис Пол сделал дабл-дабл, набрав 25 очков, сделав 11 подборов и отдав 8 передач. Итоговый счёт — 98:97 в пользу «Тандер».
«Хьюстон Рокетс» в гостях проиграл «Нью-Орлеан Пеликанс». Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук (оба — «Хьюстон») не играли. Окончательный счёт — 127:112 в пользу «Нью-Орлеана».
«Лос-Анджелес Лейкерс» дома выиграл у «Даллас Маверикс». Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), на счету которого 23 очка, 9 подборов и 4 передачи. Его партнёр Леброн Джеймс сделал дабл-дабл: 13 очков, 6 подборов и 13 передач. Лидер «Далласа» Лука Дончич набрал 19 очков, собрал 4 подбора и отдал 7 передач. Итоговый счёт — 108:95 в пользу «Лейкерс».
- 30 декабря 2019
-
10:00
-
09:20
-
08:39
-
06:47
-
04:37
-
00:36
- 29 декабря 2019
-
23:52
-
22:34
-
21:38
-
19:30
-
17:18
-
16:38
-
15:31
-
14:39
-
13:50
-
12:34
-
11:41
-
10:30
-
09:53
-
07:58
-
07:27
-
06:43
-
06:23
-
05:10
- 28 декабря 2019
-
23:14
-
21:54
-
21:00
-
19:38
-
18:04
-
16:54
-
15:39
-
14:36
-
13:17
-
12:23
-
11:29