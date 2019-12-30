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Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Даллас»

Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Даллас»
Баскетбол / НБА 0

очередном матче НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 108:95.

Лидером по результативности стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 23 очка, 9 подборов и 4 передачи.

Лучшим в составе «Маверикс» стал словенский разыгрывающий Лука Дончич – 19 очков, 3 подбора и 2 передачи.

Дабл-даблом отметился форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс. В его коллекции – 13 очков, 6 подборов и 13 передач.

«Лос-Анджелес» (26-7) лидирует на Западе. «Даллас» (21-11) занимает 5-е место.

В следующем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» примет «Финикс Санз», а «Даллас Маверикс» на выезде сыграет с «Оклахома-Сити Тандер».

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