Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Даллас»
очередном матче НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 108:95.
Лидером по результативности стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 23 очка, 9 подборов и 4 передачи.
Лучшим в составе «Маверикс» стал словенский разыгрывающий Лука Дончич – 19 очков, 3 подбора и 2 передачи.
Дабл-даблом отметился форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс. В его коллекции – 13 очков, 6 подборов и 13 передач.
«Лос-Анджелес» (26-7) лидирует на Западе. «Даллас» (21-11) занимает 5-е место.
В следующем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» примет «Финикс Санз», а «Даллас Маверикс» на выезде сыграет с «Оклахома-Сити Тандер».
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