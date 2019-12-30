Леброн в матче с «Далласом» отдал 9000-ю передачу за карьеру в НБА

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оформил дабл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс». «Лейкерс» на своей площадке победили «Даллас» со счётом 108:95, а Джеймс набрал 13 очков, собрал 6 подборов и отдал 13 передач.

В этом матче Леброн преодолел отметку в 9000 результативных передач за карьеру в НБА. Теперь на его счету 9009 передач, сообщает пресс-служба ассоциации.

Лидером по количеству результативных передач является легенда «Юты Джаз» Джон Стоктон, который 15 806 раз помогал партнёрам отправить мяч в кольцо.

Джеймс, трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс», выступает за «Лейкерс» с 2018 года. В минувшем сезоне ему не удалось вывести команду в плей-офф.

