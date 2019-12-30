20-летний Дончич повторил достижение легендарного Оскара Робертсона

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 19 очков, собрал 4 подбора и отдал 7 передач в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс». Несмотря на это, «Даллас» на выезде уступил «Лейкерс» со счётом 95:108.

Тем не менее Дончич установил примечательное достижение, которое до этого покорялось лишь знаменитому баскетболисту Оскару Робертсону, чемпиону НБА 1971 года в составе «Милуоки Бакс». 20-летний словенец стал вторым игроком в истории лиги, который в первых 100 матчах набрал не менее 2000 очков, собрал не менее 750 подборов и отдал не менее 500 результативных передач. Всего на его счету 2332 очка, 827 подборов и 681 передача, сообщает пресс-служба клуба.