Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Миротич — MVP месяца в Евролиге

Миротич — MVP месяца в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

Форвард «Барселоны» Никола Миротич стал самым ценным игроком Евролиги в декабре, сообщает пресс-служба турнира.

Миротич в этом месяце сыграл в пяти встречах регулярного чемпионата Евролиги в составе каталонского клуба, в которых команда одержала пять побед. В среднем Миротич набирал 19,6 очка, совершал 8,6 подбора при среднем показателе полезности 25,4 балла.

Примечательно, что Миротич стал первым игроком «Барселоны», признанным самым ценным игроком месяца с марта 2014 года, когда завние MVP получил Анте Томич.

После 16 туров регулярного чемпионата Евролиги каталонский клуб с 13 победами занимает третью строчку в турнирной таблице, уступая «Реалу» и турецкому «Анадолу Эфес» по дополнительным показателям.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019