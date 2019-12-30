Миротич — MVP месяца в Евролиге
Форвард «Барселоны» Никола Миротич стал самым ценным игроком Евролиги в декабре, сообщает пресс-служба турнира.
Миротич в этом месяце сыграл в пяти встречах регулярного чемпионата Евролиги в составе каталонского клуба, в которых команда одержала пять побед. В среднем Миротич набирал 19,6 очка, совершал 8,6 подбора при среднем показателе полезности 25,4 балла.
Примечательно, что Миротич стал первым игроком «Барселоны», признанным самым ценным игроком месяца с марта 2014 года, когда завние MVP получил Анте Томич.
После 16 туров регулярного чемпионата Евролиги каталонский клуб с 13 победами занимает третью строчку в турнирной таблице, уступая «Реалу» и турецкому «Анадолу Эфес» по дополнительным показателям.
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