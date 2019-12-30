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«Црвена Звезда» не поехала в Черногорию на матч с «Будучностью» из-за угрозы безопасности

«Црвена Звезда» не поехала в Черногорию на матч с «Будучностью» из-за угрозы безопасности
Баскетбол 0

Сербская «Црвена Звезда» отказалась от поездки в Черногорию на матч Адриатической лиги с «Будучностью» из-за угрозы безопасности, сообщает Eurohoops.

Причиной такого решения сербского клуба стала сложная политическая ситуация в Черногории из-за принятия закона, который касается отношений между страной и религиозными общинами.

В итоге утром 30 декабря «Црвена Звезда» отказалась от идеи поездки в Черногорию, а позднее объяснила причины этого. По словам президента клуба Небойши Човича, лига отказалась от переноса встречи.

«Нельзя исключать возможность потенциальных инцидентов на национальном уровне, направленных на игроков и сотрудников белградского клуба. Целью потенциальных атак могут быть также болельщики «Црвены Звезды», — говорится в заявлении клуба.

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