«Црвена Звезда» не поехала в Черногорию на матч с «Будучностью» из-за угрозы безопасности

Сербская «Црвена Звезда» отказалась от поездки в Черногорию на матч Адриатической лиги с «Будучностью» из-за угрозы безопасности, сообщает Eurohoops.
Причиной такого решения сербского клуба стала сложная политическая ситуация в Черногории из-за принятия закона, который касается отношений между страной и религиозными общинами.
В итоге утром 30 декабря «Црвена Звезда» отказалась от идеи поездки в Черногорию, а позднее объяснила причины этого. По словам президента клуба Небойши Човича, лига отказалась от переноса встречи.
«Нельзя исключать возможность потенциальных инцидентов на национальном уровне, направленных на игроков и сотрудников белградского клуба. Целью потенциальных атак могут быть также болельщики «Црвены Звезды», — говорится в заявлении клуба.
- 30 декабря 2019
-
21:19
-
19:41
-
18:22
-
17:49
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
12:40
-
11:20
-
10:00
-
09:20
-
08:39
-
06:47
-
04:37
-
00:36
- 29 декабря 2019
-
23:52
-
22:34
-
21:38
-
19:30
-
17:18
-
16:38
-
15:31
-
14:39
-
13:50
-
12:34
-
11:41
-
10:30
-
09:53
-
07:58
-
07:27
-
06:43
-
06:23
-
05:10
- 28 декабря 2019
-
23:14
-
21:54