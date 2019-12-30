Леброн Джеймс: внимательно слежу за тем, что делает Том Брэди

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что он пристально следит за карьерой легенды НФЛ Тома Брэди.



«Я внимательно смотрю за тем, что делает Том Брэди. Как можно за ним не следить! Он один из величайших игроков в истории НФЛ. Каждый год его сбрасывают со счетов, а он попросту делает всё, чтобы добиться успеха», — приводит слова Джеймса USA Today.



Брэди проводит свой 19-й сезон в НФЛ.



Леброн, первый номер драфта НБА 2003 года, начал карьеру в лиге в составе «Кливленд Кавальерс». В 2010 году баскетболист перешёл в «Майами Хит», в составе которого завоевал два титула — в 2012 и 2013 годах. В 2014 году он вернулся в «Кливленд», с которым стал чемпионом в 2016-м.



С 2018 года Джеймс выступает за «Лейкерс». В минувшем сезоне ему не удалось вывести команду в плей-офф.