Браун и Ингрэм — лучшие игроки минувшей недели в НБА

В НБА назвали лучших игроков минувшей недели, их имена обнародованы на официальной странице лиги в «Твиттере».



В Восточной конференции им стал форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун. На минувшей неделе он принял участие в трёх матчах, набирая в среднем 27,0 очка, собирая 6,7 подбора, совершая 2,3 передачи за игру. Усилия баскетболиста помогли «Селтикс» победить в двух матчах из трёх.



В Западной конференции лучшим признали Брэндона Ингрэма. Он принял участие в четырёх матчах минувшей недели и помог «Нью-Орлеан Пеликанс» победить во всех из них. Ингрэм набирал 25,3 очка, собирал 7,3 подбора и совершал 4,5 результативной передачи в среднем за игру.

Для обоих баскетболистов это звание стало первым в нынешнем сезоне НБА.