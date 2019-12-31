Браун и Ингрэм — лучшие игроки минувшей недели в НБА
В НБА назвали лучших игроков минувшей недели, их имена обнародованы на официальной странице лиги в «Твиттере».
В Восточной конференции им стал форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун. На минувшей неделе он принял участие в трёх матчах, набирая в среднем 27,0 очка, собирая 6,7 подбора, совершая 2,3 передачи за игру. Усилия баскетболиста помогли «Селтикс» победить в двух матчах из трёх.
В Западной конференции лучшим признали Брэндона Ингрэма. Он принял участие в четырёх матчах минувшей недели и помог «Нью-Орлеан Пеликанс» победить во всех из них. Ингрэм набирал 25,3 очка, собирал 7,3 подбора и совершал 4,5 результативной передачи в среднем за игру.
Для обоих баскетболистов это звание стало первым в нынешнем сезоне НБА.
- 31 декабря 2019
-
00:47
- 30 декабря 2019
-
22:47
-
21:19
-
19:41
-
18:22
-
17:49
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
12:40
-
11:20
-
10:00
-
09:20
-
08:39
-
06:47
-
04:37
-
00:36
- 29 декабря 2019
-
23:52
-
22:34
-
21:38
-
19:30
-
17:18
-
16:38
-
15:31
-
14:39
-
13:50
-
12:34
-
11:41
-
10:30
-
09:53
-
07:58
-
07:27
-
06:43
-
06:23
-
05:10
Партнерский контент