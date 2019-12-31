Результаты матчей НБА за 30 декабря 2019 года

30 декабря состоялось шесть матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Майами Хит» на выезде уступил «Вашингтон Уизардс», несмотря на 27 очков, 6 подборов и 4 передачи Джимми Батлера. Окончательный счёт — 123:105 в пользу «Вашингтона».

«Атланта Хоукс» в гостях победил «Орландо Мэджик». Украинец Алексей Лень («Атланта») сделал дабл-дабл, набрав 18 очков, собрав 12 подборов и отдав 2 передачи. Итоговый счёт — 101:93 в пользу «Хоукс».

«Милуоки Бакс» на выезде обыграл «Чикаго Буллз». На счету Янниса Адетокунбо («Милуоки») дабл-дабл: 23 очка, 10 подборов и 6 передач. Окончательный счёт — 123:102 в пользу «Бакс».