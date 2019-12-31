Результаты матчей НБА за 30 декабря 2019 года
30 декабря состоялось шесть матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Майами Хит» на выезде уступил «Вашингтон Уизардс», несмотря на 27 очков, 6 подборов и 4 передачи Джимми Батлера. Окончательный счёт — 123:105 в пользу «Вашингтона».
«Атланта Хоукс» в гостях победил «Орландо Мэджик». Украинец Алексей Лень («Атланта») сделал дабл-дабл, набрав 18 очков, собрав 12 подборов и отдав 2 передачи. Итоговый счёт — 101:93 в пользу «Хоукс».
«Милуоки Бакс» на выезде обыграл «Чикаго Буллз». На счету Янниса Адетокунбо («Милуоки») дабл-дабл: 23 очка, 10 подборов и 6 передач. Окончательный счёт — 123:102 в пользу «Бакс».
НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
123 : 105
Майами Хит
Майами
Вашингтон Уизардс: Макрай - 29, Мэтьюз - 28, Маинми - 25, Смит - 19, Томас - 8, Браун - 5, Пэйтон II - 5, Pasecniks - 2, Бонга - 2, Бил, Брайант, Вагнер, Дав. Бертанс, Майлз, Робинсон, Скофилд, Уильямс, Уолл, Хатимура
Майами Хит: Батлер - 27, Робинсон - 16, Адебайо - 14, Нанн - 14, Горан Драгич - 10, Джонс - 9, Леонард - 7, Хироу - 6, Сильва - 2, Джонсон, Макон, Окпала, Олиник, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
93 : 101
Атланта Хоукс
Атланта
Орландо Мэджик: Вучевич - 27, Фурнье - 22, Огастин - 17, Айзек - 13, Ивунду - 4, Росс - 4, Бамба - 3, Фульц - 3, Амину, Берч, Гордон, Джефферсон, Джонсон, Картер-Уильямс, Магетти, Фразьер
Атланта Хоукс: Гудвин - 21, Хаертер - 19, Лень - 18, Хантер - 16, Коллинс - 10, Бембри - 4, Картер - 4, Краббе - 3, Джонс - 2, Реддиш - 2, Фернанду - 2, Браун, Паркер, Парсонс, Тёрнер, Янг
НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
122 : 115
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Миннесота Тимбервулвз: Напьер - 24, Калвер - 21, Бэйтс-Диоп - 15, Ковингтон - 14, Reid - 13, Дьенг - 11, Мартин - 9, Тиг - 9, Белл - 3, Окоги - 3, Вонле, Грэм, Лейман, Маклафлин, Ноуэлл, Таунс, Уиггинс
Бруклин Нетс: Динуайдди - 36, Харрис - 19, Чендлер - 13, Луваву-Кабарро - 11, Принс - 11, Темпл - 11, Аллен - 6, Джордан - 6, Куруч - 2, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, ЛеВерт, Муса, Нваба, Пинсон, Элленсон
НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
102 : 123
Милуоки Бакс
Милуоки
Чикаго Буллз: Лавин - 19, Маркканен - 18, Уайт - 18, Картер - 10, Саторански - 10, Гэффорд - 8, Валентайн - 5, Янг - 5, Данн - 4, Корнет - 3, Арчидиаконоу - 2, Mokoka, Портер, Страс, Фелисио, Харрисон, Хатчинсон
Милуоки Бакс: Миддлтон - 25, Адетокунбо - 23, Бледсо - 15, Ильясова - 14, Лопес - 11, Лопес - 11, Корвер - 9, Коннотон - 8, Хилл - 5, Дивинченцо - 2, Адетокунбо, Бендер, Браун, Мейсон, Мэттьюз, Рейнольдс, Уилсон
НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2019, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
104 : 81
Детройт Пистонс
Детройт
Юта Джаз: Митчелл - 23, Кларксон - 20, Богданович - 17, Гобер - 13, Инглс - 10, Брэдли - 6, Мудиэй - 5, О'Нил - 5, Ньянг - 3, Tucker - 2, Morgan, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Конли, Они, Уильямс-Госс
Детройт Пистонс: Роуз - 20, Драммонд - 15, Михайлюк - 15, Вуд - 11, Браун - 6, Фрейзер - 6, Снелл - 4, Галлоуэй - 2, Мейкер - 2, King, Боун, Гриффин, Джексон, Думбуйа, Кеннард, Моррис, Томас
НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2019, вторник. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
116 : 122
Финикс Санз
Финикс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 33, Макколлум - 25, Уайтсайд - 16, Саймонс - 12, Трент-мл. - 11, Энтони - 10, Бэйзмор - 6, Толливер - 3, Браун, Коллинс, Литтл, Лябисье, Нуркич, Оар, Хезонья, Худ
Финикс Санз: Букер - 33, Убре - 29, Рубио - 18, Бриджес - 13, Бэйнс - 12, Джонсон - 9, Эйтон - 6, Шарич - 2, Jerome, Lecque, Джонсон, Диалло, Камински, Картер, Окобо, Харпер
- 31 декабря 2019
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- 30 декабря 2019
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