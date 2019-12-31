Адетокунбо в матче с «Чикаго» установил уникальное достижение

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл в гостевом матче регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз». На счету грека 23 очка, 10 подборов и 6 передач. «Милуоки» выиграл у «Чикаго» со счётом 123:102.

Адетокунбо провёл на паркете всего 27 минут. Это уже его 11-я игра в сезоне-2019/2020, в которой он набрал не менее 20 очков и собрал не менее 10 подборов, проведя на площадке не более 30 минут, и это рекордный показатель с 1954 года, когда в НБА ввели ограничение времени на атаку, составляющее 24 секунды, сказано в сообщении в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.

В текущем сезоне «Милуоки» с соотношением побед и поражений 30-5 возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

