Адетокунбо в матче с «Чикаго» установил уникальное достижение
Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл в гостевом матче регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз». На счету грека 23 очка, 10 подборов и 6 передач. «Милуоки» выиграл у «Чикаго» со счётом 123:102.
Адетокунбо провёл на паркете всего 27 минут. Это уже его 11-я игра в сезоне-2019/2020, в которой он набрал не менее 20 очков и собрал не менее 10 подборов, проведя на площадке не более 30 минут, и это рекордный показатель с 1954 года, когда в НБА ввели ограничение времени на атаку, составляющее 24 секунды, сказано в сообщении в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.
В текущем сезоне «Милуоки» с соотношением побед и поражений 30-5 возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.
Результаты матчей НБА за 30 декабря 2019 года
- 31 декабря 2019
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10:14
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09:00
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06:50
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06:20
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01:36
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00:47
- 30 декабря 2019
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22:47
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21:19
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19:41
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18:22
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17:49
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16:00
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15:00
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14:00
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12:40
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11:20
-
10:00
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09:20
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08:39
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06:47
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04:37
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00:36
- 29 декабря 2019
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23:52
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22:34
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21:38
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19:30
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17:18
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16:38
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15:31
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14:39
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13:50
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12:34
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11:41
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10:30
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09:53
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