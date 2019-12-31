Новицки рассказал о поразившем его эпизоде с Брайантом

Знаменитый баскетболист Дирк Новицки, который в 2011 году принёс «Даллас Маверикс» единственное пока чемпионство в НБА, назвал Коби Брайанта, выступавшего за «Лос-Анджелес Лейкерс», одним из лучших игроков поколения и объяснил почему.
«Против Коби мы пробовали всё. Но не могли остановить. Он был неудержим.
Был момент, мы зажали его в углу, время на владение уходило. Он был напротив нашей скамейки. Кто-то из наших прихватил его так, что он не мог развернуться через левое плечо и бросить правой. Он на время завис, но потом увидел, что счётчик на исходе, и развернулся, бросив левой. Трёхочковый из угла — и попал. Мы такие: «Как?»
У него невероятный набор навыков. Не было такого броска, который он не мог бы исполнить. За мои 20 лет в лиге Коби был лучшим атакующим, а то и вообще лучшим игроком», — цитирует Новицки Fadeaway World.
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