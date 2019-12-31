Джеймс не исключил, что ему удастся превзойти достижения Абдул-Джаббара и Мэлоуна

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не исключает, что ему удастся стать самым результативным в истории НБА баскетболистом.
«Превзойду ли я рекорд Абдул-Джаббара? Солгу вам, если скажу, что исключаю такой вариант. Конечно, я не говорю, что я сделаю это в том случае, если буду играть столько-то лет и набирать столько-то очков в среднем. Я никогда так не делал. Всё просто идёт своим чередом. Чему быть, того не миновать. Посмотрим. Возможно, я сделаю это», — приводит слова Джеймса AP news.
На текущий момент Леброн Джеймс занимает четвёртое место в списке самых результативных игроков в истории НБА. В его активе 33 347 очков. Практически наверняка уже в этом сезоне он выйдет на третье место, которое пока занимает Коби Брайант (33643). Первое место в списке у Карима Абдул-Джаббара (38387), а на втором месте Карл Мэлоун (36928). Интересно, что все четверо на разных этапах карьеры выступали в составе «Лейкерс». И лишь Брайант неизменно выступал за калифорнийцев.
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