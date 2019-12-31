Карусо подколол Леброна, назвав его 60-летним
Вчера, 30 декабря, форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу исполнилось 35 лет. Его напарник по команде Алекс Карусо решил подколоть Леброна в день рождения, посвятив тому сториз на своей странице «Инстаграме».
«С 60-летием по-настоящему величайшего игрока всех времён, короля Джеймса», — написал Карусо.
Леброн Джеймс — один из лучших игроков в истории лиги. К 35 годам он вышел уже на четвёртое место в списке самых результативных баскетболистов в истории НБА, девятое в списке самых результативных баскетболистов по количеству передач и четырнадцатое по количеству перехватов.
В нынешнем регулярном чемпионате Джеймс принял участие в 32 матчах, набирая в них 25,1 очка, собирая 7,5 подбора и совершая 10,8 передачи.
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