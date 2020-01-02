Скончался бывший комиссионер НБА Дэвид Стерн

В возрасте 77 лет умер бывший комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн, сообщает пресс-служба НБА.

12 декабря 2019 года Стерн перенёс экстренную операцию, которая понадобилась после произошедшего кровоизлияния в мозг. С тех пор его состояние оставалось тяжелым. Днём в среду, 1 января 2020 года, Дэвид умер.

«Я наблюдал за работой Стерна в течение 22 лет, он был моим наставником и одним из ближайших. Как и любая легенда НБА, Дэвид обладал удивительными талантами, в его случае это были организованность, внимание к деталям и усердная работа. За время его работы НБА добилась существенного прогресса, к его заслугам можно отнести установление прочных партнерских отношений с представителями СМИ и спонсорами, внедрение современных технологий и программ социальной ответственности, которые позволили миллиардам людей статью частью игры. Благодаря Дэвиду НБА стала по-настоящему глобальным брендом, что делает Стерна не только одним из величайших спортивных функционеров в истории, но и одним из самых влиятельных бизнесменов его поколения», — приводит слова нынешнего комиссара НБА Адама Сильвера Reuters.

Стерн был комиссаром Национальной баскетбольной ассоциации с 1984 по 2014 год, сменив на этой должности Ларри О'Брайена.