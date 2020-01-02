Скончался бывший комиссионер НБА Дэвид Стерн

В возрасте 77 лет умер бывший комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн, сообщает пресс-служба НБА.
12 декабря 2019 года Стерн перенёс экстренную операцию, которая понадобилась после произошедшего кровоизлияния в мозг. С тех пор его состояние оставалось тяжелым. Днём в среду, 1 января 2020 года, Дэвид умер.
«Я наблюдал за работой Стерна в течение 22 лет, он был моим наставником и одним из ближайших. Как и любая легенда НБА, Дэвид обладал удивительными талантами, в его случае это были организованность, внимание к деталям и усердная работа. За время его работы НБА добилась существенного прогресса, к его заслугам можно отнести установление прочных партнерских отношений с представителями СМИ и спонсорами, внедрение современных технологий и программ социальной ответственности, которые позволили миллиардам людей статью частью игры. Благодаря Дэвиду НБА стала по-настоящему глобальным брендом, что делает Стерна не только одним из величайших спортивных функционеров в истории, но и одним из самых влиятельных бизнесменов его поколения», — приводит слова нынешнего комиссара НБА Адама Сильвера Reuters.
Стерн был комиссаром Национальной баскетбольной ассоциации с 1984 по 2014 год, сменив на этой должности Ларри О'Брайена.
- 2 января 2020
-
05:32
-
05:19
- 1 января 2020
-
06:35
-
05:35
-
01:41
- 31 декабря 2019
-
20:45
-
19:33
-
18:48
-
17:32
-
16:14
-
14:09
-
12:00
-
10:14
-
09:00
-
06:50
-
06:20
-
01:36
-
00:47
- 30 декабря 2019
-
22:47
-
21:19
-
19:41
-
18:22
-
17:49
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
12:40
-
11:20
-
10:00
-
09:20
-
08:39
-
06:47
-
04:37
-
00:36
- 29 декабря 2019
-
23:52