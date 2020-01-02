Дабл-дабл Вучевича помог «Орландо» одержать победу над «Вашингтоном»
В очередном матче НБА «Вашингтон Уизардс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне и завершилась гостевой победой со счётом 122:101.
Лидером по результативности стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, набравший 27 очков и совершивший 4 подбора и 5 передач. В составе «Мэджик» — разыгрывающий Ди Джей Огастин (25 очков, 3 подбора и 9 передач).
Дабл-даблом отметился центровой «Орландо» Никола Вучевич. В его коллекции 20 очков, 12 подборов и 2 передачи.
«Вашингтон» потерпел поражение в 3 из 5 игр. «Орландо» прервал серию из 2 поражений кряду.
В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» (10-23) занимает 12-е место. «Орландо» (15-19) – 8-е место.
НБА - регулярный чемпионат
02 января 2020, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
101 : 122
Орландо Мэджик
Орландо
Вашингтон Уизардс: Бил - 27, Макрай - 15, Браун - 14, Мэтьюз - 10, Смит - 10, Томас - 9, Pasecniks - 4, Бонга - 4, Пэйтон II - 4, Маинми - 2, Уильямс - 2, Брайант, Вагнер, Дав. Бертанс, Майлз, Робинсон, Скофилд, Уолл, Хатимура
Орландо Мэджик: Огастин - 25, Вучевич - 20, Фурнье - 18, Фульц - 16, Росс - 15, Ивунду - 10, Бамба - 7, Берч - 7, Айзек - 2, Джефферсон - 2, Амину, Гордон, Джонсон, Картер-Уильямс, Магетти, Фразьер
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