Дабл-дабл Вучевича помог «Орландо» одержать победу над «Вашингтоном»

В очередном матче НБА «Вашингтон Уизардс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне и завершилась гостевой победой со счётом 122:101.

Лидером по результативности стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, набравший 27 очков и совершивший 4 подбора и 5 передач. В составе «Мэджик» — разыгрывающий Ди Джей Огастин (25 очков, 3 подбора и 9 передач).

Дабл-даблом отметился центровой «Орландо» Никола Вучевич. В его коллекции 20 очков, 12 подборов и 2 передачи.

«Вашингтон» потерпел поражение в 3 из 5 игр. «Орландо» прервал серию из 2 поражений кряду.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» (10-23) занимает 12-е место. «Орландо» (15-19) – 8-е место.