Дабл-дабл Рэндла помог «Никс» нанести 5-е подряд поражение «Портленду»

В очередном матче НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась крупной победой хозяев со счётом 117:93.
Ключевой в игре стала четвёртая четверть, которую игроки «Никс» выиграли с отрывом в 18 очков (34:16).
Лучшей результативностью отметился форвард «Портленда» Кармело Энтони, набравший 26 очков и совершивший 7 подборов. В составе «Никс» — центровой Митчелл Робинсон (22 очка и 8 подборов).
Дабл-дабл на счету форварда «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл. В его коллекции 22 очка, 13 подборов и 3 передачи.
Хозяева одержали 3-ю победу подряд, а «Портленд» уступил в 5-й игре кряду.
«Нью-Йорк Никс» (10-24) занимает 14-е место в Восточной конференции. «Портленд Трэйл Блэйзерс» (14-21) — 9-е место на Западе.
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