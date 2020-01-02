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Дабл-дабл Рэндла помог «Никс» нанести 5-е подряд поражение «Портленду»

Дабл-дабл Рэндла помог «Никс» нанести 5-е подряд поражение «Портленду»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась крупной победой хозяев со счётом 117:93.

Ключевой в игре стала четвёртая четверть, которую игроки «Никс» выиграли с отрывом в 18 очков (34:16).

Лучшей результативностью отметился форвард «Портленда» Кармело Энтони, набравший 26 очков и совершивший 7 подборов. В составе «Никс» — центровой Митчелл Робинсон (22 очка и 8 подборов).

Дабл-дабл на счету форварда «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл. В его коллекции 22 очка, 13 подборов и 3 передачи.

Хозяева одержали 3-ю победу подряд, а «Портленд» уступил в 5-й игре кряду.

«Нью-Йорк Никс» (10-24) занимает 14-е место в Восточной конференции. «Портленд Трэйл Блэйзерс» (14-21) — 9-е место на Западе.

НБА - регулярный чемпионат
02 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
117 : 93
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Нью-Йорк Никс: Робинсон - 22, Рэндл - 22, Моррис - 18, Портис - 17, Баллок - 11, Нтиликина - 9, Барретт - 7, Нокс - 5, Пэйтон - 4, Гибсон - 2, Аллен, Браздейкис, Дотсон, Рэбб, Смит, Трир, Эллингтон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Энтони - 26, Макколлум - 17, Уайтсайд - 17, Лиллард - 11, Бэйзмор - 9, Трент-мл. - 5, Саймонс - 3, Толливер - 3, Браун - 2, Коллинс, Литтл, Лябисье, Нуркич, Оар, Хезонья, Худ
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