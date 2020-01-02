Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Миннесоту»
В очередном матче НБА «Милуоки Бакс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла на стадионе «Файсерв-форум» в Милуоки и завершилась победой хозяев со счётом 106:104.
Лидером по набранным очкам стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо. Он собрал дабл-дабл из 32 очков, 17 подборов и 4 передач.
Лучшим бомбардиром в составе «Тимбервулвз» стал разыгрывающий Шабазз Напьер, набравший 22 очка и совершивший 6 подборов и 3 передачи.
Хозяева продлили свою победную серию до 4 матчей. «Миннесота» уступила в 3 из 5 последних игр.
«Милуоки Бакс» (31-5) является лидером Восточной конференции, а «Миннесота Тимбервулвз» (12-21) занимает 12-е место на Западе.
НБА - регулярный чемпионат
02 января 2020, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
106 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Миддлтон - 13, Лопес - 11, Бледсо - 10, Корвер - 8, Ильясова - 7, Коннотон - 7, Лопес - 7, Дивинченцо - 6, Хилл - 5, Адетокунбо, Бендер, Браун, Мейсон, Мэттьюз, Рейнольдс, Уилсон
Миннесота Тимбервулвз: Напьер - 22, Дьенг - 15, Ноуэлл - 12, Окоги - 12, Reid - 11, Бэйтс-Диоп - 10, Калвер - 10, Ковингтон - 7, Мартин - 3, Белл - 2, Вонле, Грэм, Лейман, Маклафлин, Таунс, Тиг, Уиггинс
Читайте также
- 2 января 2020
-
07:00
-
06:02
-
05:32
-
05:19
- 1 января 2020
-
06:35
-
05:35
-
01:41
- 31 декабря 2019
-
20:45
-
19:33
-
18:48
-
17:32
-
16:14
-
14:09
-
12:00
-
10:14
-
09:00
-
06:50
-
06:20
-
01:36
-
00:47
- 30 декабря 2019
-
22:47
-
21:19
-
19:41
-
18:22
-
17:49
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
12:40
-
11:20
-
10:00
-
09:20
-
08:39
-
06:47
-
04:37
Партнерский контент