Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Миннесоту»

В очередном матче НБА «Милуоки Бакс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла на стадионе «Файсерв-форум» в Милуоки и завершилась победой хозяев со счётом 106:104.

Лидером по набранным очкам стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо. Он собрал дабл-дабл из 32 очков, 17 подборов и 4 передач.



Лучшим бомбардиром в составе «Тимбервулвз» стал разыгрывающий Шабазз Напьер, набравший 22 очка и совершивший 6 подборов и 3 передачи.



Хозяева продлили свою победную серию до 4 матчей. «Миннесота» уступила в 3 из 5 последних игр.



«Милуоки Бакс» (31-5) является лидером Восточной конференции, а «Миннесота Тимбервулвз» (12-21) занимает 12-е место на Западе.