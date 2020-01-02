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Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Миннесоту»

Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Миннесоту»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче НБА «Милуоки Бакс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла на стадионе «Файсерв-форум» в Милуоки и завершилась победой хозяев со счётом 106:104.

Лидером по набранным очкам стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо. Он собрал дабл-дабл из 32 очков, 17 подборов и 4 передач.

Лучшим бомбардиром в составе «Тимбервулвз» стал разыгрывающий Шабазз Напьер, набравший 22 очка и совершивший 6 подборов и 3 передачи.

Хозяева продлили свою победную серию до 4 матчей. «Миннесота» уступила в 3 из 5 последних игр.

«Милуоки Бакс» (31-5) является лидером Восточной конференции, а «Миннесота Тимбервулвз» (12-21) занимает 12-е место на Западе.

НБА - регулярный чемпионат
02 января 2020, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
106 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Миддлтон - 13, Лопес - 11, Бледсо - 10, Корвер - 8, Ильясова - 7, Коннотон - 7, Лопес - 7, Дивинченцо - 6, Хилл - 5, Адетокунбо, Бендер, Браун, Мейсон, Мэттьюз, Рейнольдс, Уилсон
Миннесота Тимбервулвз: Напьер - 22, Дьенг - 15, Ноуэлл - 12, Окоги - 12, Reid - 11, Бэйтс-Диоп - 10, Калвер - 10, Ковингтон - 7, Мартин - 3, Белл - 2, Вонле, Грэм, Лейман, Маклафлин, Таунс, Тиг, Уиггинс
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