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Результаты матчей НБА за 1 января 2020 года

Результаты матчей НБА за 1 января 2020 года
Баскетбол / НБА 0

1 января состоялось четыре матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Нью-Йорк Никс» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс», несмотря на 26 очков и 7 подборов Кармело Энтони. Окончательный счёт — 117:93 в пользу «Нью-Йорка».

«Милуоки Бакс» на своей площадке победил «Миннесоту Тимбервулвз». Самым результативным игроком матча стал Яннис Адетокунбо («Милуоки»), который сделал дабл-дабл: 32 очка, 17 подборов и 4 передачи. Итоговый счёт — 106:104 в пользу «Бакс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома выиграл у «Финикс Санз». Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс сделал трипл-дабл, набрав 31 очко, собрав 13 подборов и отдав 12 передач. Его партнёр Энтони Дэвис сделал дабл-дабл: 24 очка, 11 подборов и 2 передачи. Окончательный счёт — 117:107 в пользу «Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
02 января 2020, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
101 : 122
Орландо Мэджик
Орландо
Вашингтон Уизардс: Бил - 27, Макрай - 15, Браун - 14, Мэтьюз - 10, Смит - 10, Томас - 9, Pasecniks - 4, Бонга - 4, Пэйтон II - 4, Маинми - 2, Уильямс - 2, Брайант, Вагнер, Дав. Бертанс, Майлз, Робинсон, Скофилд, Уолл, Хатимура
Орландо Мэджик: Огастин - 25, Вучевич - 20, Фурнье - 18, Фульц - 16, Росс - 15, Ивунду - 10, Бамба - 7, Берч - 7, Айзек - 2, Джефферсон - 2, Амину, Гордон, Джонсон, Картер-Уильямс, Магетти, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
02 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
117 : 93
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Нью-Йорк Никс: Робинсон - 22, Рэндл - 22, Моррис - 18, Портис - 17, Баллок - 11, Нтиликина - 9, Барретт - 7, Нокс - 5, Пэйтон - 4, Гибсон - 2, Аллен, Браздейкис, Дотсон, Рэбб, Смит, Трир, Эллингтон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Энтони - 26, Макколлум - 17, Уайтсайд - 17, Лиллард - 11, Бэйзмор - 9, Трент-мл. - 5, Саймонс - 3, Толливер - 3, Браун - 2, Коллинс, Литтл, Лябисье, Нуркич, Оар, Хезонья, Худ
НБА - регулярный чемпионат
02 января 2020, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
106 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Миддлтон - 13, Лопес - 11, Бледсо - 10, Корвер - 8, Ильясова - 7, Коннотон - 7, Лопес - 7, Дивинченцо - 6, Хилл - 5, Адетокунбо, Бендер, Браун, Мейсон, Мэттьюз, Рейнольдс, Уилсон
Миннесота Тимбервулвз: Напьер - 22, Дьенг - 15, Ноуэлл - 12, Окоги - 12, Reid - 11, Бэйтс-Диоп - 10, Калвер - 10, Ковингтон - 7, Мартин - 3, Белл - 2, Вонле, Грэм, Лейман, Маклафлин, Таунс, Тиг, Уиггинс
НБА - регулярный чемпионат
02 января 2020, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 107
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Дэвис - 26, Кузма - 19, Брэдли - 18, Грин - 9, Ховард - 8, Колдуэлл-Поуп - 3, Макги - 3, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Карузо, Кук, Рондо
Финикс Санз: Букер - 32, Убре - 26, Эйтон - 16, Джонсон - 6, Рубио - 6, Окобо - 5, Бриджес - 4, Бэйнс - 4, Шарич - 4, Джонсон - 2, Диалло - 2, Jerome, Lecque, Камински, Картер, Харпер
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