Результаты матчей НБА за 1 января 2020 года

1 января состоялось четыре матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Нью-Йорк Никс» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс», несмотря на 26 очков и 7 подборов Кармело Энтони. Окончательный счёт — 117:93 в пользу «Нью-Йорка».
«Милуоки Бакс» на своей площадке победил «Миннесоту Тимбервулвз». Самым результативным игроком матча стал Яннис Адетокунбо («Милуоки»), который сделал дабл-дабл: 32 очка, 17 подборов и 4 передачи. Итоговый счёт — 106:104 в пользу «Бакс».
«Лос-Анджелес Лейкерс» дома выиграл у «Финикс Санз». Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс сделал трипл-дабл, набрав 31 очко, собрав 13 подборов и отдав 12 передач. Его партнёр Энтони Дэвис сделал дабл-дабл: 24 очка, 11 подборов и 2 передачи. Окончательный счёт — 117:107 в пользу «Лейкерс».
- 2 января 2020
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
07:00
-
06:02
-
05:32
-
05:19
- 1 января 2020
-
06:35
-
05:35
-
01:41
- 31 декабря 2019
-
20:45
-
19:33
-
18:48
-
17:32
-
16:14
-
14:09
-
12:00
-
10:14
-
09:00
-
06:50
-
06:20
-
01:36
-
00:47
- 30 декабря 2019
-
22:47
-
21:19
-
19:41
-
18:22
-
17:49
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
12:40
-
11:20
-
10:00
-
09:20