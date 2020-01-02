Результаты матчей НБА за 1 января 2020 года

1 января состоялось четыре матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Нью-Йорк Никс» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс», несмотря на 26 очков и 7 подборов Кармело Энтони. Окончательный счёт — 117:93 в пользу «Нью-Йорка».

«Милуоки Бакс» на своей площадке победил «Миннесоту Тимбервулвз». Самым результативным игроком матча стал Яннис Адетокунбо («Милуоки»), который сделал дабл-дабл: 32 очка, 17 подборов и 4 передачи. Итоговый счёт — 106:104 в пользу «Бакс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома выиграл у «Финикс Санз». Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс сделал трипл-дабл, набрав 31 очко, собрав 13 подборов и отдав 12 передач. Его партнёр Энтони Дэвис сделал дабл-дабл: 24 очка, 11 подборов и 2 передачи. Окончательный счёт — 117:107 в пользу «Лейкерс».