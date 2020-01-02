Трипл-дабл Леброна и дабл-дабл Дэвиса принесли победу «Лейкерс» в матче с «Финиксом»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Финикс Санз». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 117:107.
Лучшую результативность продемонстрировал защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 32 очка и совершивший 2 подбора и 7 передач. Дабл-дабл на свой счёт записал центровой «Санз» Деандре Эйтон – 16 очков, 14 подборов и 2 передачи.
Трипл-даблом отметился форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. В его коллекции 31 очко, 13 подборов и 12 передач. Дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов собрал игрок «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвис.
«Лейкерс» выиграли 3-ю игру подряд. «Финикс» уступил в 3 из 5 последних игр.
«Лос-Анджелес Лейкерс» (27-7) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, а «Финикс Санз» (13-21) занимает 10-е место.
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