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В Единой лиге ВТБ отреагировали на кончину бывшего комиссара НБА Стерна

В Единой лиге ВТБ отреагировали на кончину бывшего комиссара НБА Стерна
Баскетбол / НБА 0

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отреагировал на смерть бывшего комиссара НБА Дэвида Стерна, скончавшегося в возрасте 77 лет. Кущенко рассказал историю 2006 года, когда «Лос-Анджелес Клипперс» провёл два выставочных матча в Москве.

«Дэвид Стерн был менеджером с уникальным чутьем и пониманием того, как должен развиваться баскетбол, он смотрел в будущее, на десятки лет вперед, оказал колоссальное влияние на баскетбол. Он умел видеть картину в целом.

Мы плотно взаимодействовали по проектам матчей НБА в Москве. Это было сложное мероприятие, на которое мы заходили несколько раз и всегда чувствовали его поддержку.

В 2006 году, когда мы наконец привезли в Москву «Клипперс», чтобы сыграть с ЦСКА и «Химками», Дэвид сам полетел в Москву. И попал в колоссальную пробку по дороге из аэропорта. Потом шутил, что из Нью-Йорка долетел быстрее, чем из Шереметьево до центра города доехал. Но даже после такого неприятного опыта был в отличной форме, провёл пресс-конференцию и хорошо отозвался о матче», — цитирует Кущенко Sports.ru.

Скончался бывший комиссар НБА Дэвид Стерн
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