Энтони впервые за три года сыграл на площадке «Нью-Йорка»

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони впервые за три года сыграл на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, выйдя на паркет в гостевом матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Никс». Он стал самым результативным игроком встречи, набрав 26 очков, собрав 7 подборов и реализовав три трёхочковых броска из пяти.

Напомним, 35-летний Энтони, третий номер драфта НБА 2003 года, выступал за «Нью-Йорк» с 2011 по 2017 год, перейдя в команду из «Денвер Наггетс», в составе которого начал выступления в лиге.

После «Нью-Йорка» баскетболист выступал за «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс», за который сыграл лишь десять матчей в сезоне-2018/2019, после чего в команде отказались от него. В ноябре 2019 года Энтони подписал контракт с «Портлендом».

