Др. Грин назвал переход Леброна в «Майами» одним из самых сильных решений в спорте

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин вспомнил, как первый номер драфта 2003 года Леброн Джеймс, который до 2010 года выступал за «Кливленд Кавальерс», решился на переход в «Майами Хит».

«Переход Леброна в «Майами» имел очень важное значение. Многие думали, что Леброн совершил одну из самых больших ошибок в карьере, когда решил перевезти свои таланты в Саут-Бич. Но сейчас это видится как одно из самых сильных решений в истории спорта», — приводит слова Грина ESPN.

В составе «Майами» Леброн завоевал два титула: в 2012 и 2013 годах. В 2014 году баскетболист вернулся в «Кливленд», с которым стал чемпионом в 2016-м. С 2018-го он выступает за «Лейкерс».