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Др. Грин назвал переход Леброна в «Майами» одним из самых сильных решений в спорте

Др. Грин назвал переход Леброна в «Майами» одним из самых сильных решений в спорте
Баскетбол / НБА 0

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин вспомнил, как первый номер драфта 2003 года Леброн Джеймс, который до 2010 года выступал за «Кливленд Кавальерс», решился на переход в «Майами Хит».

«Переход Леброна в «Майами» имел очень важное значение. Многие думали, что Леброн совершил одну из самых больших ошибок в карьере, когда решил перевезти свои таланты в Саут-Бич. Но сейчас это видится как одно из самых сильных решений в истории спорта», — приводит слова Грина ESPN.

В составе «Майами» Леброн завоевал два титула: в 2012 и 2013 годах. В 2014 году баскетболист вернулся в «Кливленд», с которым стал чемпионом в 2016-м. С 2018-го он выступает за «Лейкерс».

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