Джордан отреагировал на кончину Стерна

Легендарный баскетболист Майкл Джордан, которого принято считать лучшим игроком в истории, отреагировал на смерть бывшего комиссара НБА Дэвида Стерна, скончавшегося в возрасте 77 лет.

«Без Стерна НБА не была бы такой, какой является сегодня. Стерн помог НБА пережить непростые времена и превратил в явление мирового масштаба, дал возможности, о которых едва ли кто-то мечтал. Его видение и лидерские качества вывели меня на международный уровень и позволили добиться успеха.

Дэвид любил баскетбол и требовал совершенства от окружающих, что восхищало меня в нём. Я бы не стал тем, кем стал, без Дэвида Стерна», — приводит слова Джордана его менеджер Эсти Портной в своём «твиттере».

Джордан — шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз». Его шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии.