Зайон Уильямсон: если бы решение зависело от меня, я бы уже играл

Первый номер драфта-2019 форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон дал понять, что он не совсем доволен тем, как складывается ситуация вокруг его дебюта в НБА. Баскетболист до сих пор не провёл ни одного матча в лиге, так как продолжает восстанавливаться от травмы колена. Однако по его словам, он уже готов к выходу на паркет.
«Если бы решение зависело от меня, я бы уже играл две недели назад», — приводит слова Уильямсона ClutchPoints.
По сведениям источников, в команде из Луизианы соблюдают осторожность с возвращением Уильямсона в игру.
Минувший сезон стал для Уильямсона первым в NCAA, форвард защищал цвета команды университета Дьюк. Всего в чемпионате студенческой лиги он провёл 33 матча, набирая в них в среднем 22,6 очка, собирая 8,9 подбора, совершая 2,1 передачи, 2,1 перехвата и 1,8 блок-шота.
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