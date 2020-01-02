Антонов — о матче ЦСКА с «Панатинаикосом»: нам нужно остановить Калатеса

Завтра, 3 января, ЦСКА проведёт очередной матч регулярного чемпионата Евролиги. На арене в Калининграде «армейцы» примут «Панатинаикос». Ожиданиями от этого противостояния поделился форвард ЦСКА Семён Антонов, отметив, что команде необходимо будет найти способ остановить лидера афинян — Ника Калатеса.

«Завтра мы увидим хороший баскетбол. «Панатинаикос» недавно поменял тренера, и с возвращением коуча Питино они стали играть более агрессивно, с большим количеством трёхочковых и быстрым переходом, хорошо идут на подбор. Нам надо остановить Калатеса, который в среднем делает больше восьми результативных передач, при этом и забивает много. Рассчитываем на поддержку домашних трибун. Это первая игра календарного года, которая закрывает первый круг, и мы отнесёмся к ней со всей серьёзностью», — приводит слова Антонова официальный сайт ЦСКА.