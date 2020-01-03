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Порзингис не сыграет с «Бруклин Нетс»

Порзингис не сыграет с «Бруклин Нетс»
Баскетбол / НБА 0

В ночь на 3 января мск в Далласе (штат Техас, США) состоится матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» примет «Бруклин Нетс». Хозяевам в этой встрече не сможет помочь один из лидеров коллектива Кристапс Порзингис. Латвийца по-прежнему беспокоят боли в колене, сообщает Rotoworld. Вместе с тем отмечается, что Порзингис испытывает боли не в ранее травмированном колене, из-за которого он пропустил весь минувший сезон.

Кристапс пропустит второй матч кряду. Возможно, он вернётся в строй в субботнем матче с «Шарлотт Хорнетс». В его отсутствие ожидается, что больше игрового времени получит Макси Клебер.

Порзингис в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 31 матче, набирая в них 17,3 очка и собирая 9,4 подбора.

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