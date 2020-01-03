30 очков Лэмба не спасли «Индиану» от поражения в матче с «Денвером»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке принимал «Денвер Наггетс» и уступил со счётом 116:124 (37:27, 27:35, 24:30, 28:32).
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/2020
По 22 очка в составе победителей набрали Никола Йокич и Джамал Маррей. Дабл-даблом отметился защитник «Денвера» Уилл Бартон (16 очков, 10 подборов). Самым результативным у хозяев стал Джереми Лэмб, на счету которого 30 очков. Близок к трипл-даблу был форвард «Пэйсерс» Домантас Сабонис (18 очков, 9 подборов, 9 передач).
В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» дома уступил «Шарлотт Хорнетс» — 106:109 (29:31, 30:21, 26:30, 21:27). Таким образом, «Хорнетс» прервали серию из шести поражений.
Ещё в одном матче «Майами Хит» обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 84:76 (18:20, 24:19, 21:21, 21:16).
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