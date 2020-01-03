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30 очков Лэмба не спасли «Индиану» от поражения в матче с «Денвером»

30 очков Лэмба не спасли «Индиану» от поражения в матче с «Денвером»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке принимал «Денвер Наггетс» и уступил со счётом 116:124 (37:27, 27:35, 24:30, 28:32).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/2020

По 22 очка в составе победителей набрали Никола Йокич и Джамал Маррей. Дабл-даблом отметился защитник «Денвера» Уилл Бартон (16 очков, 10 подборов). Самым результативным у хозяев стал Джереми Лэмб, на счету которого 30 очков. Близок к трипл-даблу был форвард «Пэйсерс» Домантас Сабонис (18 очков, 9 подборов, 9 передач).

В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» дома уступил «Шарлотт Хорнетс» — 106:109 (29:31, 30:21, 26:30, 21:27). Таким образом, «Хорнетс» прервали серию из шести поражений.

Ещё в одном матче «Майами Хит» обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 84:76 (18:20, 24:19, 21:21, 21:16).

НБА - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 124
Денвер Наггетс
Денвер
Индиана Пэйсерс: Лэмб - 30, Тёрнер - 21, Уоррен - 20, Сабонис - 18, Макконнел - 8, Макдермотт - 6, Холидей - 6, Холидэй - 6, Битадзе - 1, Боуэн, Брогдон, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон
Денвер Наггетс: Портер - 25, Йокич - 22, Маррей - 22, Бартон - 16, Харрис - 12, Пламли - 8, Моррис - 7, Грант - 6, Миллсэп - 6, Bol, Бисли, Вандербилт, Дозьер, Крэйг, Чанчар, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
106 : 109
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кливленд Кавальерс: Секстон - 21, Лав - 18, Осман - 17, Гарлэнд - 14, Хенсон - 10, Портер - 9, Экзам - 7, Томпсон - 6, Деллаведова - 2, Нэнс - 2, Windler, Жижич, Кук, Маккинни, Найт, Уэйд
Шарлотт Хорнетс: Розир - 30, Грэм - 16, Бэйкон - 15, Вашингтон - 14, Зеллер - 11, Бийомбо - 8, Бриджес - 6, Уильямс - 6, Монк - 3, Franks, Батюм, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Мартин, Симмонс, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
84 : 76
Торонто Рэпторс
Торонто
Майами Хит: Адебайо - 15, Горан Драгич - 13, Хироу - 13, Джонс - 10, Батлер - 8, Леонард - 8, Нанн - 7, Робинсон - 6, Сильва - 4, Джонсон, Макон, Окпала, Олиник, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
Торонто Рэпторс: Ибака - 19, Лоури - 15, Холлис-Джефферсон - 13, Ануноби - 12, Ванвлит - 7, Дэвис - 5, Маккоу - 3, Буше - 2, Ponds, Бриссетт, Джонсон, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Сиакам, Томас, Эрнандес
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