Дабл-дабл Гобера помог «Юте» в гостях одолеть «Чикаго»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Чикаго Буллз» на домашней площадке принимал «Юту Джаз» и уступил со счётом 98:102 (22:25, 29:22, 19:29, 28:26).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал центровой «Юты» Руди Гобер, который оформил дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов. 19 очков в составе победителей набрал Боян Богданович, 17 — у Донована Митчелла. В активе Джо Инглса 8 очков и 10 передач.

Самым результативным игроком в составе «Чикаго» стал Зак Лавин, набравший 26 очков. Дабл-дабл оформил Уэнделл Картер (18 очков, 13 подборов).

В параллельном матче «Миннесота Тимбервулвз» дома обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» — 99:84 (34:19, 24:22, 23:26, 18:17). Для «Уорриорз» это поражение стало третьим кряду.