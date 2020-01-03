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Дабл-дабл Гобера помог «Юте» в гостях одолеть «Чикаго»

Дабл-дабл Гобера помог «Юте» в гостях одолеть «Чикаго»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Чикаго Буллз» на домашней площадке принимал «Юту Джаз» и уступил со счётом 98:102 (22:25, 29:22, 19:29, 28:26).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал центровой «Юты» Руди Гобер, который оформил дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов. 19 очков в составе победителей набрал Боян Богданович, 17 — у Донована Митчелла. В активе Джо Инглса 8 очков и 10 передач.

Самым результативным игроком в составе «Чикаго» стал Зак Лавин, набравший 26 очков. Дабл-дабл оформил Уэнделл Картер (18 очков, 13 подборов).

В параллельном матче «Миннесота Тимбервулвз» дома обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» — 99:84 (34:19, 24:22, 23:26, 18:17). Для «Уорриорз» это поражение стало третьим кряду.

НБА - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
98 : 102
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Чикаго Буллз: Лавин - 26, Картер - 18, Маркканен - 18, Саторански - 8, Уайт - 6, Гэффорд - 5, Данн - 5, Янг - 5, Валентайн - 4, Харрисон - 3, Mokoka, Арчидиаконоу, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Хатчинсон
Юта Джаз: Богданович - 19, Гобер - 17, Митчелл - 17, Кларксон - 12, Ньянг - 11, Инглс - 8, Мудиэй - 7, Брэдли - 6, О'Нил - 5, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Конли, Они, Уильямс-Госс
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
99 : 84
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Ковингтон - 20, Напьер - 20, Reid - 13, Мартин - 12, Калвер - 10, Бэйтс-Диоп - 9, Окоги - 7, Дьенг - 6, Белл - 2, Вонле, Грэм, Лейман, Маклафлин, Ноуэлл, Таунс, Тиг, Уиггинс
Голден Стэйт Уорриорз: Робинсон - 16, Пэскелл - 13, Ли - 10, Спеллмен - 10, Эванс - 9, Smailagic - 7, Бёркс - 7, Крисс - 6, Боумен - 4, Грин - 2, Карри, Коли-Стайн, Луни, Пул, Расселл, Томпсон
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