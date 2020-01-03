«Даллас» обыграл «Бруклин» благодаря дабл-даблу Дончича и 25 очкам Карри

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Даллас Маверикс» на домашней площадке принимал «Бруклин Нетс» и победил со счётом 123:111 (31:30, 29:35, 33:28, 30:18). Для «Нетс» это поражение стало четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, который собрал коллекцию из 31 очка, 13 подборов, 7 передач и 1 блокшота. 25 очков в составе победителей набрал Сет Карри, 18 — у Максимилиана Клебера.

Самым результативным игроком в составе «Бруклина» стал Спенсер Динуайдди, на счету которого 19 очков. Дабл-даблом отметился Деандре Джордан (10 очков, 10 подборов).

В параллельном матче «Сан-Антонио Спёрс» дома уступил «Оклахома-Сити Тандер» — 103:109 (27:27, 28:19, 21:28, 27:35).