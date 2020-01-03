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«Даллас» обыграл «Бруклин» благодаря дабл-даблу Дончича и 25 очкам Карри

«Даллас» обыграл «Бруклин» благодаря дабл-даблу Дончича и 25 очкам Карри
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Даллас Маверикс» на домашней площадке принимал «Бруклин Нетс» и победил со счётом 123:111 (31:30, 29:35, 33:28, 30:18). Для «Нетс» это поражение стало четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, который собрал коллекцию из 31 очка, 13 подборов, 7 передач и 1 блокшота. 25 очков в составе победителей набрал Сет Карри, 18 — у Максимилиана Клебера.

Самым результативным игроком в составе «Бруклина» стал Спенсер Динуайдди, на счету которого 19 очков. Дабл-даблом отметился Деандре Джордан (10 очков, 10 подборов).

В параллельном матче «Сан-Антонио Спёрс» дома уступил «Оклахома-Сити Тандер» — 103:109 (27:27, 28:19, 21:28, 27:35).

НБА - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
123 : 111
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Дончич - 31, Карри - 25, Клебер - 18, Бареа - 10, Марьянович - 10, Джексон - 8, Финни-Смит - 8, Райт - 5, Брансон - 4, Пауэлл - 4, Cleveland, Reaves, Roby, Брокхофф, Ли, Порзингис, Хардуэй-младший
Бруклин Нетс: Динуайдди - 19, Муса - 14, Пинсон - 11, Принс - 11, Харрис - 11, Чендлер - 11, Джордан - 10, Аллен - 9, Куруч - 8, Луваву-Кабарро - 7, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, ЛеВерт, Нваба, Темпл, Элленсон
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
103 : 109
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 30, Олдридж - 22, Уокер - 16, Гэй - 9, Мюррей - 9, Уайт - 5, Poeltl - 4, Лайлз - 3, Форбс - 3, Миллз - 2, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 25, Шрёдер - 19, Пол - 16, Адамс - 14, Галлинари - 13, Базли - 9, Ноэль - 6, Диалло - 5, Фергюсон - 2, Dort, Hervey, Roberson, Бертон, Мускала, Надер, Паттон
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