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Дончич и Адетокунбо лидируют в голосовании за участие игроков в Матче звёзд НБА

Дончич и Адетокунбо лидируют в голосовании за участие игроков в Матче звёзд НБА
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич и форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо лидируют в голосовании болельщиков за участие игроков в Матче звёзд НБА 2020 года, сообщает ESPN.

Дончич за стартовые дни голосования получил 1 073 957 голосов. Адетокунбо выбрали 1 073 358 болельщиков, а форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса – 1 020 851.

Центровые «Лейкерс» Энтони Дэвис и Дуайт Ховард получили 955 246 и 69 785 голосов соответственно. За лидера «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена проголосовали 749 080 человек, а за форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда – 740 657.

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