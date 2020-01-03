Дончич и Адетокунбо лидируют в голосовании за участие игроков в Матче звёзд НБА

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич и форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо лидируют в голосовании болельщиков за участие игроков в Матче звёзд НБА 2020 года, сообщает ESPN.

Дончич за стартовые дни голосования получил 1 073 957 голосов. Адетокунбо выбрали 1 073 358 болельщиков, а форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса – 1 020 851.

Центровые «Лейкерс» Энтони Дэвис и Дуайт Ховард получили 955 246 и 69 785 голосов соответственно. За лидера «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена проголосовали 749 080 человек, а за форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда – 740 657.