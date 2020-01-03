«Клипперс» дома победили «Детройт», Леонард набрал 18 очков
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке победил «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата. Поначалу в счёте лидировала то одна, то другая команда, но в конце второй четверти «Клипперс» окончательно перехватили инициативу и, выиграв третью четверть с преимуществом в 21 очко, довели дело до победы. Окончательный счёт — 126:112 в пользу клуба из Лос-Анджелеса.
Самым результативным игроком встречи стал Монтрезл Харрелл («Клипперс»), который набрал 23 очка и собрал 4 подбора. Его партнёр Кавай Леонард набрал 18 очков, сделал 6 подборов и отдал 5 передач. 22-летний украинец Святослав Михалюк, выступающий за «Детройт», набрал 14 очков, собрал 2 подбора и отдал 2 передачи.
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 112
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 23, Л. Уильямс - 22, Леонард - 18, Грин - 12, Джордж - 12, Харклесс - 12, Зубац - 8, Шамет - 8, Робинсон - 5, Макгрудер - 4, Уолтон - 2, Coffey, Беверли, Кабенгеле, Мотли, Мэнн, Паттерсон
Детройт Пистонс: Браун - 15, Вуд - 14, Михайлюк - 14, Роуз - 14, Снелл - 14, Галлоуэй - 11, Драммонд - 10, Думбуйа - 10, Мейкер - 10, King, Боун, Гриффин, Джексон, Кеннард, Моррис, Томас, Фрейзер
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