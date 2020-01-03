«Клипперс» дома победили «Детройт», Леонард набрал 18 очков

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке победил «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата. Поначалу в счёте лидировала то одна, то другая команда, но в конце второй четверти «Клипперс» окончательно перехватили инициативу и, выиграв третью четверть с преимуществом в 21 очко, довели дело до победы. Окончательный счёт — 126:112 в пользу клуба из Лос-Анджелеса.

Самым результативным игроком встречи стал Монтрезл Харрелл («Клипперс»), который набрал 23 очка и собрал 4 подбора. Его партнёр Кавай Леонард набрал 18 очков, сделал 6 подборов и отдал 5 передач. 22-летний украинец Святослав Михалюк, выступающий за «Детройт», набрал 14 очков, собрал 2 подбора и отдал 2 передачи.