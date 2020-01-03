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Спанулис стал самым результативным игроком в истории Евролиги

Спанулис стал самым результативным игроком в истории Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Защитник баскетбольного клуба «Олимпиакос» Вассилис Спанулис набрал 14 очков и отдал 8 передач в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче». Несмотря на это, «Олимпиакос» на своём паркете уступил «Фенербахче» со счётом 87:96.

После этого матча 37-летний Спанулис вышел на первое место в списке самых результативных игроков за всю историю Евролиги. Теперь на счету греческого баскетболиста 4157 очков, и это на пять очков больше, чем у легенды «Барселоны» Хуана Карлоса Наварро, сообщает Eurohoops.

В сезоне-2019/2020 «Олимпиакос» провёл 17 матчей в рамках регулярного чемпионата Евролиги, одержав в них шесть побед и потерпев 11 поражений. Первую строчку делят «Реал» (Мадрид) и «Анадолу Эфес», чьи показатели побед и поражений — 13-3.

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