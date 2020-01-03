Крамер из «Химок» прокомментировал спад команды в Евролиге

Игрок баскетбольного клуба «Химки» Крис Крамер в преддверии гостевого матча с «Анадолу Эфес» прокомментировал выступления коллектива в последних матчах регулярного чемпионата Евролиги. Из последних пяти встреч подмосковный клуб выиграл две и в настоящий момент с соотношением побед и поражений 8-8 занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

«У нас был насыщенный календарь в декабре, впрочем, как и у других участников турнира. Кто-то справился с этим тяжёлым графиком чуть лучше, кто-то чуть хуже.

Безусловно, мы должны были одержать на несколько побед больше. Имею в виду гостевой матч с «Олимпиакосом» и домашний с «Локомотивом-Кубань» в рамках Единой лиги. Оба раза мы обидно проигрывали концовки. Надеюсь, что удача вернётся к нам в ближайших играх и мы закрепимся в зоне плей-офф.

Мы все ждём возвращения Тимофея Мозгова. Его опыт, подвижность и умение играть под кольцом нам очень пригодятся», — цитируют Крамера «Известия».

