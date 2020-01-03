Дедмона из «Сакраменто» оштрафовали на $ 50 тыс. за публичное требование обмена

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз» Девейн Дедмон оштрафован на $ 50 тыс. за публичное заявление о том, что он хочет обмена в другую команду, сообщает пресс-служба ассоциации.
В недавнем интервью изданию The Sacramento Bee Дедмон заявил, что «не играет, поэтому хотел бы перейти в команду, где его таланты будут ценить». Летом 2019 года 30-летний баскетболист подписал с «Сакраменто» трёхлетний контракт на сумму $ 40 млн.
Коллективный договор НБА запрещает публично требовать обмена. В сезоне-2018/2019 лига оштрафовала Энтони Дэвиса на $ 50 тыс., когда его агент Рич Пол публично заявил о желании игрока покинуть «Нью-Орлеан Пеликанс». Это не помешало Дэвису уйти из команды в межсезонье-2019: он стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс», где составил дуэт лидеров с Леброном Джеймсом.
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