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Клайберн по собственной инициативе прибыл в Калининград поддержать ЦСКА

Клайберн по собственной инициативе прибыл в Калининград поддержать ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

В эти минуты в Калининграде проходит матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги между ЦСКА и «Панатинаикосом». Это уже второй поединок «армейцев», который проводится в Калининграде. Поддержать партнёров по команде прибыл один из лидеров москвичей Уилл Клайберн, который продолжает восстанавливаться после травмы. Пока форвард работает по индивидуальной программе. Но даже невзирая на это, он по собственной инициативе приехал в Калининград, чтобы быть рядом с коллективом.

Отметим, что матч ЦСКА — «Панатинаикос» проходит очень напряжённо. Команды не сумели определить победителя в основное время. После четырёх четвертей на табло счёт равный — 89:89. На данный момент в матче идёт первый овертайм.

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