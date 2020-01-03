30 очков Джеймса не спасли ЦСКА от поражения в матче с «Панатинаикосом»

В Калининграде завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Панатинаикос». Команда из Москвы уверенно начала встречу, выиграв первую четверть с преимуществом в 5 очков — 22:17. Но уже в следующей десятиминутке гости не только отыгрались, но и вышли вперёд — 49:45. К концу третьей четверти подопечные Итудиса сравняли счёт — 69:69.

В четвёртом игровом отрезке на паркете шла равная борьба, и основное время завершилось со счётом 89:89. В овертайме «Панатинаикос» выглядел увереннее и одержал победу со счётом 106:102.

Самым результативным в составе победителей стал Константинос Митоглу, собравший дабл-дабл из 25 очков и 17 подборов. Мощный дабл-дабл на счету Ника Калатеса — 22 очка и 17 передач. У ЦСКА 30 баллов — на счету Майка Джеймса.