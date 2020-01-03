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30 очков Джеймса не спасли ЦСКА от поражения в матче с «Панатинаикосом»

30 очков Джеймса не спасли ЦСКА от поражения в матче с «Панатинаикосом»
Баскетбол / Евролига 0

В Калининграде завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Панатинаикос». Команда из Москвы уверенно начала встречу, выиграв первую четверть с преимуществом в 5 очков — 22:17. Но уже в следующей десятиминутке гости не только отыгрались, но и вышли вперёд — 49:45. К концу третьей четверти подопечные Итудиса сравняли счёт — 69:69.

В четвёртом игровом отрезке на паркете шла равная борьба, и основное время завершилось со счётом 89:89. В овертайме «Панатинаикос» выглядел увереннее и одержал победу со счётом 106:102.

Самым результативным в составе победителей стал Константинос Митоглу, собравший дабл-дабл из 25 очков и 17 подборов. Мощный дабл-дабл на счету Ника Калатеса — 22 очка и 17 передач. У ЦСКА 30 баллов — на счету Майка Джеймса.

Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
03 января 2020, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
102 : 106
ОТ
Панатинаикос
Афины, Греция
ЦСКА: Джеймс - 30, Хаккетт - 24, Хайнс - 14, Стрелниекс - 9, Курбанов - 8, Воронцевич - 7, Фойгтман - 5, Боломбой - 3, Хиллиард - 2, Антонов, Бейкер, Куфос
Панатинаикос: Митоглу - 25, Калатес - 22, Фредетт - 15, Папапетру - 14, Томас - 12, Джонсон - 6, Уайли - 6, Папаяннис - 4, Райс - 2, Бентил, Браун, Паппас
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