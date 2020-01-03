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«Химки» с крупным счётом уступили «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

«Химки» с крупным счётом уступили «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

В Стамбуле завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Анадолу Эфес» принимал «Химки».

Первая половина встречи прошла в конкурентной борьбе, в которой «Химки» уступили хозяевам лишь 4 очка — 43:47. Но в третьем игровом отрезке «Анадолу Эфес» совершил серьёзный рывок и ушёл в отрыв с двузначным счётом — 77:61. В заключительные десять минут матча стамбульцы снова превосходили гостей и одержали победу с преимущество в 19 очков — 101:82.

Самым результативным в составе победителей стали Тибор Пляйсс, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов и Шейн Ларкин, также записавший в актив 20 очков. У ЦСКА лучшим стал Джереми Эванс, собравший коллекцию из 15 очков и 9 подборов.

Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
03 января 2020, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
101 : 82
Химки
Химки, Россия
Анадолу Эфес: Ларкин - 20, Пляйсс - 20, Синглтон - 13, Симон - 12, Мичич - 11, Бьёбуа - 9, Морман - 6, Андерсон - 5, Тунджер - 4, Шанлы - 1, Балбай, Питерс
Химки: Эванс - 15, Крамер - 13, Гилл - 12, Йеребко - 12, Букер - 10, Йович - 10, Дайр. Бертанс - 5, Карасёв - 3, Тимма - 2, Вяльцев, Зайцев, Моня
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