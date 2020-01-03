«Химки» с крупным счётом уступили «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

В Стамбуле завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Анадолу Эфес» принимал «Химки».

Первая половина встречи прошла в конкурентной борьбе, в которой «Химки» уступили хозяевам лишь 4 очка — 43:47. Но в третьем игровом отрезке «Анадолу Эфес» совершил серьёзный рывок и ушёл в отрыв с двузначным счётом — 77:61. В заключительные десять минут матча стамбульцы снова превосходили гостей и одержали победу с преимущество в 19 очков — 101:82.

Самым результативным в составе победителей стали Тибор Пляйсс, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов и Шейн Ларкин, также записавший в актив 20 очков. У ЦСКА лучшим стал Джереми Эванс, собравший коллекцию из 15 очков и 9 подборов.