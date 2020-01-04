Джеймс в матче с «Панатинаикосом» совершил 500-ю передачу в Евролиге
3 января ЦСКА провёл матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом». На арене в Калининграде команда Итудиса уступила гостям из Афин в овертайме со счётом 102:106.
В этом поединке особо отметился разыгрывающий защитник «армейцев» Майк Джеймс. Американец собрал коллекцию из 30 очков 5 подборов, 5 передач и 1 перехвата. Сделав пять передач, Джеймс вышел на 29-е место в истории Евролиги по количеству совершённых передач. Теперь на счету Майка 501 ассист. По этому показателю он догнал Керима Тунджери.
Более того, уже в следующем матче Джеймс может выйти на 28-е место, которое занимает Мантас Калниетис (506). В скором времени Джеймс по этому показателю будет конкурировать с лидером «Химок» Алексеем Шведом (520 передач).
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