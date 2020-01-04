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35 очков Лилларда и дабл-дабл Уайтсайда помогли «Портленду» обыграть «Вашингтон»

35 очков Лилларда и дабл-дабл Уайтсайда помогли «Портленду» обыграть «Вашингтон»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой гостей со счётом 122:103.

В составе победителей самым результативным стал Дэмьен Лиллард, набравший 35 очков. Си Джей Макколлум записал в свой актив 24 очка. Дабл-дабл из 23 очков и 21 подбора оформил Хассан Уайтсайд.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Джордан Макрай, набравший 35 очков.

Таким образом, «Вашингтон» потерпел четвёртое поражение за последние пять игр. «Портленд» в свою очередь прервал пятиматчевую серию поражений.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Денвер Наггетс», а «Портленд» сыграет с «Майами Хит».

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
103 : 122
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Вашингтон Уизардс: Макрай - 35, Мэтьюз - 18, Смит - 16, Браун - 10, Уильямс - 8, Pasecniks - 4, Пэйтон II - 4, Маинми - 3, Бонга - 2, Томас - 2, Скофилд - 1, Бил, Брайант, Вагнер, Дав. Бертанс, Майлз, Робинсон, Уолл, Хатимура
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 35, Макколлум - 24, Уайтсайд - 23, Энтони - 16, Хезонья - 10, Трент-мл. - 6, Бэйзмор - 5, Саймонс - 2, Толливер - 1, Браун, Коллинс, Литтл, Лябисье, Нуркич, Оар, Худ
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