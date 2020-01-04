35 очков Лилларда и дабл-дабл Уайтсайда помогли «Портленду» обыграть «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой гостей со счётом 122:103.

В составе победителей самым результативным стал Дэмьен Лиллард, набравший 35 очков. Си Джей Макколлум записал в свой актив 24 очка. Дабл-дабл из 23 очков и 21 подбора оформил Хассан Уайтсайд.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Джордан Макрай, набравший 35 очков.

Таким образом, «Вашингтон» потерпел четвёртое поражение за последние пять игр. «Портленд» в свою очередь прервал пятиматчевую серию поражений.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Денвер Наггетс», а «Портленд» сыграет с «Майами Хит».