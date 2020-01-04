Уэстбрук стал третьим игроком в НБА, набравшим 19 000 очков, 6000 подборов и 7000 передач

Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук стал третьим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, набравшим 19 000 очков, совершившим 6 000 подборов и отдавшим 7 000 результативных передач, сообщает пресс-служба лиги.



Ранее такое удавалось только Оскару Робертсону и Леброну ДЖеймсу.



Для того, чтобы попасть в этот список, Расселлу Уэстбруку потребовалось 852 матча. Самым быстрым игроком, собравшим такой урожай, стал Оскар Робертсон — он сделал это за 738 игр.



Ранее сообщалось, что «Хьюстон Рокетс» готов обменять Уэстбрука, которого получил летом этого года.



О переходе Расселла Уэстбрука «Хьюстон» объявил 17 июля 2019 года. В обмен на него в «Оклахому-Сити Тандер» отправились разыгрывающий Крис Пол и право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов, а также выборы на драфтах 2021 и 2025 годов.