38 очков Букера помогли «Финиксу» обыграть «Нью-Йорк»

В очередном матче Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» на домашней площадке переиграл «Нью-Йорк Никс».
«Нью-Йорк» уверенно начал матч, к первой четверти выйдя вперёд с разницей в восемь очков. Вторая четверть также соталась за гостями — к большому перерыву счёт на табло был 61:51 в пользу «Нью-Йорка».
В третьей четверти «Финиксу» удалось сократить отставание до четырёх очков, а в заключительной игровой отрезке «Финикс» совершил рывок «+12», который и определил исход встречи. Итоговый счёт — 120:112 (29:37, 22:24, 26:32, 25:37) в пользу «Финикса».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девин Букер, набравший 38 очков. В составе «Нью-Йорка» 25 очков набрал Маркус Моррис, дабл-дабл оформил Джулиус Рэндл, набравший 13 очков и совершивший 13 подборов.
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