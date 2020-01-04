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38 очков Букера помогли «Финиксу» обыграть «Нью-Йорк»

38 очков Букера помогли «Финиксу» обыграть «Нью-Йорк»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» на домашней площадке переиграл «Нью-Йорк Никс».

«Нью-Йорк» уверенно начал матч, к первой четверти выйдя вперёд с разницей в восемь очков. Вторая четверть также соталась за гостями — к большому перерыву счёт на табло был 61:51 в пользу «Нью-Йорка».

В третьей четверти «Финиксу» удалось сократить отставание до четырёх очков, а в заключительной игровой отрезке «Финикс» совершил рывок «+12», который и определил исход встречи. Итоговый счёт — 120:112 (29:37, 22:24, 26:32, 25:37) в пользу «Финикса».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девин Букер, набравший 38 очков. В составе «Нью-Йорка» 25 очков набрал Маркус Моррис, дабл-дабл оформил Джулиус Рэндл, набравший 13 очков и совершивший 13 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
120 : 112
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Букер - 38, Убре - 29, Бэйнс - 20, Эйтон - 15, Рубио - 9, Бриджес - 4, Джонсон - 3, Окобо - 2, Jerome, Lecque, Джонсон, Диалло, Камински, Картер, Харпер, Шарич
Нью-Йорк Никс: Моррис - 25, Портис - 20, Пэйтон - 15, Рэндл - 13, Барретт - 10, Баллок - 9, Робинсон - 9, Нтиликина - 6, Нокс - 3, Гибсон - 2, Аллен, Браздейкис, Дотсон, Рэбб, Смит, Трир, Эллингтон
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