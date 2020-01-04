Дабл-даблы Дэвиса и Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Орлеан»

В заключительном матче игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс».
«Лейкерс» с первой четверти удалось захватить преимущество, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в восемь очков. Второй игровой отрезок прошёл в равной борьбе и завершился ничейным исходом.
Но уже в третьей двенадцатиминутке хозяевам удалось увеличить преимущсетво — к заключительной четверти они вели в счёте с разницей в 22 очка. Заключительная четверть осталась за «Пеликанс», но этого оказалось недостаточно. Итоговый счёт встречи — 123:113 (42:30, 32:32, 31:21, 18:30).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Энтони Дэвис, на его счету дабл-дабл из 46 очков и 13 подборов. Леброн Джеймс набрал 17 очков и отдал 15 передач. В составе «Пеликанс» дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов у Деррика Фэйворса.
- 4 января 2020
-
09:19
-
09:08
-
08:54
-
07:51
-
07:40
-
06:50
-
06:30
-
06:01
-
05:47
-
01:14
-
00:49
- 3 января 2020
-
23:17
-
22:16
-
22:09
-
21:52
-
20:58
-
19:58
-
18:51
-
17:58
-
14:12
-
12:44
-
11:00
-
09:45
-
09:39
-
09:30
-
09:13
-
08:58
-
07:58
-
07:49
-
06:09
-
00:29
- 2 января 2020
-
23:27
-
22:17
-
21:52
-
19:32