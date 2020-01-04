Дабл-даблы Дэвиса и Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Орлеан»

В заключительном матче игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс».



«Лейкерс» с первой четверти удалось захватить преимущество, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в восемь очков. Второй игровой отрезок прошёл в равной борьбе и завершился ничейным исходом.



Но уже в третьей двенадцатиминутке хозяевам удалось увеличить преимущсетво — к заключительной четверти они вели в счёте с разницей в 22 очка. Заключительная четверть осталась за «Пеликанс», но этого оказалось недостаточно. Итоговый счёт встречи — 123:113 (42:30, 32:32, 31:21, 18:30).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Энтони Дэвис, на его счету дабл-дабл из 46 очков и 13 подборов. Леброн Джеймс набрал 17 очков и отдал 15 передач. В составе «Пеликанс» дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов у Деррика Фэйворса.