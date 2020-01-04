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Дабл-даблы Дэвиса и Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Орлеан»

Дабл-даблы Дэвиса и Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Орлеан»
Баскетбол / НБА 0

В заключительном матче игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс».

«Лейкерс» с первой четверти удалось захватить преимущество, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в восемь очков. Второй игровой отрезок прошёл в равной борьбе и завершился ничейным исходом.

Но уже в третьей двенадцатиминутке хозяевам удалось увеличить преимущсетво — к заключительной четверти они вели в счёте с разницей в 22 очка. Заключительная четверть осталась за «Пеликанс», но этого оказалось недостаточно. Итоговый счёт встречи — 123:113 (42:30, 32:32, 31:21, 18:30).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Энтони Дэвис, на его счету дабл-дабл из 46 очков и 13 подборов. Леброн Джеймс набрал 17 очков и отдал 15 передач. В составе «Пеликанс» дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов у Деррика Фэйворса.

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 113
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 46, Грин - 25, Джеймс - 17, Кузма - 10, Брэдли - 7, Макги - 6, Колдуэлл-Поуп - 5, Дэниэлс - 3, Рондо - 2, Ховард - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Казинс, Карузо, Кук
Нью-Орлеан Пеликанс: Болл - 23, Ингрэм - 22, Мур - 16, Фэйворс - 15, Редик - 14, Холидей - 12, Хэйс - 6, Харт - 5, Williamson, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Мелли, Миллер, Окафор, Уильямс, Читэм
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