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Результаты матчей НБА за 3 января 2020 года

Результаты матчей НБА за 3 января 2020 года
Баскетбол / НБА 0

3 января состоялось шесть матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Орландо Мэджик» принимал «Майами Хит». Встреча прошла на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 105:85. В составе победителей самым результативным стал Терренс Росс, набравший 25 очков. У Николы Вучевича дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. В составе проигравшей команды самым результативным стал Джимми Батлер (дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов). Также дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов у Эдриса Адебайо.

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
105 : 85
Майами Хит
Майами
Орландо Мэджик: Росс - 25, Вучевич - 20, Гордон - 16, Фурнье - 15, Огастин - 9, Ивунду - 7, Фульц - 6, Бамба - 5, Берч - 2, Айзек, Амину, Джефферсон, Джонсон, Картер-Уильямс, Магетти, Фразьер
Майами Хит: Батлер - 23, Адебайо - 14, Робинсон - 9, Горан Драгич - 8, Леонард - 8, Нанн - 7, Джонс - 5, Олиник - 5, Хироу - 4, Сильва - 2, Джонсон, Макон, Окпала, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем

«Бостон Селтикс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 109:106.

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
109 : 106
Атланта Хоукс
Атланта
Бостон Селтикс: Браун - 24, Хэйворд - 18, Смарт - 15, Кантер - 14, Тайс - 14, Тейтум - 13, Уонамэйкер - 6, Уильямс - 5, Waters, Грин, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уокер, Фалль, Эдвардс
Атланта Хоукс: Янг - 28, Хаертер - 17, Коллинс - 16, Хантер - 11, Краббе - 9, Гудвин - 8, Лень - 5, Реддиш - 5, Паркер - 4, Бембри - 3, Браун, Джонс, Картер, Парсонс, Тёрнер, Фернанду

«Вашингтон Уизардс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой гостей со счётом 122:103. В составе победителей самым результативным стал Дэмьен Лиллард, набравший 35 очков. Си Джей Макколлум записал в актив 24 очка. Дабл-дабл из 23 очков и 21 подбора оформил Хассан Уайтсайд.

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
103 : 122
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Вашингтон Уизардс: Макрай - 35, Мэтьюз - 18, Смит - 16, Браун - 10, Уильямс - 8, Pasecniks - 4, Пэйтон II - 4, Маинми - 3, Бонга - 2, Томас - 2, Скофилд - 1, Бил, Брайант, Вагнер, Дав. Бертанс, Майлз, Робинсон, Уолл, Хатимура
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 35, Макколлум - 24, Уайтсайд - 23, Энтони - 16, Хезонья - 10, Трент-мл. - 6, Бэйзмор - 5, Саймонс - 2, Толливер - 1, Браун, Коллинс, Литтл, Лябисье, Нуркич, Оар, Худ

«Финикс Санз» на домашней площадке переиграл «Нью-Йорк Никс». Итоговый счёт — 120:112 (29:37, 22:24, 26:32, 25:37). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девин Букер, набравший 38 очков. В составе «Нью-Йорка» 25 очков набрал Маркус Моррис, дабл-дабл оформил Джулиус Рэндл, набравший 13 очков и совершивший 13 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
120 : 112
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Букер - 38, Убре - 29, Бэйнс - 20, Эйтон - 15, Рубио - 9, Бриджес - 4, Джонсон - 3, Окобо - 2, Jerome, Lecque, Джонсон, Диалло, Камински, Картер, Харпер, Шарич
Нью-Йорк Никс: Моррис - 25, Портис - 20, Пэйтон - 15, Рэндл - 13, Барретт - 10, Баллок - 9, Робинсон - 9, Нтиликина - 6, Нокс - 3, Гибсон - 2, Аллен, Браздейкис, Дотсон, Рэбб, Смит, Трир, Эллингтон

«Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой хозяев. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Харден, собравший трибл-дабл из 44 очков, 11 подборов и 11 передач. Дабл-дабл на счету Клинта Капелы — 30 очков и 14 подборов. В составе «Филадельфии» трипл-дабл на свой счёт записал Бен Симмонс — 29 очков, 13 подборов и 11 передач. Дабл-дабл на счету Джоэла Эмбиида, набравшего 20 очков и совершившего 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
118 : 108
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Хьюстон Рокетс: Харден - 44, Капела - 30, Уэстбрук - 20, Гордон - 12, Риверс - 6, Маклемор - 3, Хаус - 3, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Кларк, Клемонс, Сефолоша, Такер, Хартенштайн, Чендлер
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 29, Харрис - 24, Эмбиид - 20, Бёрк - 11, Коркмаз - 8, Ричардсон - 7, Хорфорд - 7, Нето - 2, Pelle, Shayok, Болден, Милтон, О'Куинн, Скотт, Смит, Тибулл, Эннис

В заключительном матче игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс». Итоговый счёт встречи — 123:113 (42:30, 32:32, 31:21, 18:30). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Энтони Дэвис, на его счету дабл-дабл из 46 очков и 13 подборов. Леброн Джеймс набрал 17 очков и отдал 15 передач. В составе «Пеликанс» дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов у Деррика Фэйворса.

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 113
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 46, Грин - 25, Джеймс - 17, Кузма - 10, Брэдли - 7, Макги - 6, Колдуэлл-Поуп - 5, Дэниэлс - 3, Рондо - 2, Ховард - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Казинс, Карузо, Кук
Нью-Орлеан Пеликанс: Болл - 23, Ингрэм - 22, Мур - 16, Фэйворс - 15, Редик - 14, Холидей - 12, Хэйс - 6, Харт - 5, Williamson, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Мелли, Миллер, Окафор, Уильямс, Читэм
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