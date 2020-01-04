Результаты матчей НБА за 3 января 2020 года

3 января состоялось шесть матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.



Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА



«Орландо Мэджик» принимал «Майами Хит». Встреча прошла на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 105:85. В составе победителей самым результативным стал Терренс Росс, набравший 25 очков. У Николы Вучевича дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. В составе проигравшей команды самым результативным стал Джимми Батлер (дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов). Также дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов у Эдриса Адебайо.

«Бостон Селтикс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 109:106.

«Вашингтон Уизардс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой гостей со счётом 122:103. В составе победителей самым результативным стал Дэмьен Лиллард, набравший 35 очков. Си Джей Макколлум записал в актив 24 очка. Дабл-дабл из 23 очков и 21 подбора оформил Хассан Уайтсайд.

«Финикс Санз» на домашней площадке переиграл «Нью-Йорк Никс». Итоговый счёт — 120:112 (29:37, 22:24, 26:32, 25:37). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девин Букер, набравший 38 очков. В составе «Нью-Йорка» 25 очков набрал Маркус Моррис, дабл-дабл оформил Джулиус Рэндл, набравший 13 очков и совершивший 13 подборов.

«Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой хозяев. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Харден, собравший трибл-дабл из 44 очков, 11 подборов и 11 передач. Дабл-дабл на счету Клинта Капелы — 30 очков и 14 подборов. В составе «Филадельфии» трипл-дабл на свой счёт записал Бен Симмонс — 29 очков, 13 подборов и 11 передач. Дабл-дабл на счету Джоэла Эмбиида, набравшего 20 очков и совершившего 12 подборов.

В заключительном матче игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс». Итоговый счёт встречи — 123:113 (42:30, 32:32, 31:21, 18:30). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Энтони Дэвис, на его счету дабл-дабл из 46 очков и 13 подборов. Леброн Джеймс набрал 17 очков и отдал 15 передач. В составе «Пеликанс» дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов у Деррика Фэйворса.