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Прифтис: надеемся, что сможем начать новый год с победы

Прифтис: надеемся, что сможем начать новый год с победы
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором».

«Мы все надеемся, что сможем начать новый год с победы. И мы приложим для этого все усилия. «Автодор» — атлетичная команда, с сильными иностранцами и талантливыми молодыми российскими игроками в составе. Нам нужно контролировать темп игры. Это очень важно, так как это их сильная сторона, бежать и бросать. Подборы, потери и дальние броски в конечном счёте определят игру», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт казанской команды.

Матч казанского УНИКСа с саратовским «Автодором» состоится 4 января в Казани, начало — в 18:00 мск.

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