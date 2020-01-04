«Детройт» обсуждает с «Атлантой» обмен Драммонда

«Детройт Пистонс» и «Атланта Хоукс» ведут переговоры о возможном обмене центрового «Пистонс» Андре Драммонда, сообщает в «Твиттере» инсайдер Эдриан Войнаровски.



По окончании нынешнего сезона баскетболист должен стать свободным агентом, если не воспользуется опцией продления соглашения на следующий сезон. Считается, что Драммонда могут обменять до февральского закрытия рынка.



«Детройт», помимо «Атланты», ведёт переговоры с несколькими другими клубами.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Андре Драммонд сыграл в 33 встречах, в которых набирал 17,6 очка, совершал 15,8 подбора и отдавал 2,7 результативной передачи за 33 минуты и 34 секунды игрового времени.